Nardini: "Es muy importante para nosotros seguir ampliando el sistema de salud"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recorrió el Hospital Odontológico y destacó la incorporación de 12 nuevos sillones adquiridos con recursos municipales.

El centro funciona dentro del Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete y amplía así su capacidad de atención.

Durante la visita, Nardini estuvo acompañado por la secretaria de Salud, María del Carmen Pardi; el director Eduardo Losada; y el subdirector Rubén Fernández.

“Cada incorporación significa mejorar y ampliar la atención”

Nardini puso en valor la inversión realizada por el Municipio.

“Cada incorporación de equipamiento significa mejorar y ampliar la atención”, expresó.

Y agregó: “La política sanitaria es una de nuestras prioridades de gestión”.

Fondos municipales para equipamiento

Los 12 sillones fueron adquiridos con recursos propios del Municipio.

Según planteó el intendente, esa posibilidad responde a una administración que permite seguir destinando fondos a servicios públicos.

“A partir de una administración responsable y la posibilidad que nos da para seguir invirtiendo, demostramos que se puede seguir avanzando en servicios que mejoran la calidad de vida de la comunidad”, afirmó.

Un hospital con múltiples especialidades

El Hospital Odontológico cuenta con un plantel profesional con más de 30 años de experiencia.

Entre sus prestaciones se encuentran odontopediatría, odontología general, cirugía básica y compleja, cirugía implantológica, prótesis, ortodoncia, ortopedia y periodoncia.

La diversidad de especialidades permite resolver distintos niveles de complejidad dentro del sistema público.

Más de 3.000 atenciones por mes

El centro atiende en promedio a unas 3.300 personas mensuales.

De ese total, aproximadamente 2.800 son adultos y 500 son menores.

La demanda sostenida convierte al hospital en uno de los espacios importantes dentro de la red sanitaria local.

Atención todos los días

El horario de atención se extiende desde las 8:30 hasta las 17.

El servicio funciona todos los días.

La intención es sostener una oferta amplia y cercana para vecinos que necesitan atención odontológica.

Nardini vinculó la inversión con la crisis económica

El intendente también relacionó la incorporación del equipamiento con el contexto económico.

Según planteó, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades laborales reducen la posibilidad de acceder a prestaciones privadas.

En ese escenario, sostuvo que la inversión pública adquiere todavía más importancia.

“Son tiempos difíciles”

Nardini remarcó que ampliar el sistema de salud forma parte de una decisión de gestión.

“Es muy importante para nosotros seguir ampliando el sistema de salud”, afirmó.

Y agregó: “Son tiempos difíciles, y con un modelo de gestión responsable en Malvinas Argentinas podemos seguir gobernando por y para la gente y con resultados concretos para toda la comunidad”.

Más capacidad para responder a la demanda

La incorporación de los nuevos sillones busca mejorar el funcionamiento diario del hospital.

Más equipamiento permite ampliar puestos de atención y sostener una mayor cantidad de prestaciones.

La inversión apunta así a acompañar una demanda que ya supera las 3.000 consultas mensuales.

Salud pública como eje de gestión

Desde el Municipio remarcaron que la política sanitaria es una de las áreas prioritarias.

La incorporación de tecnología y equipamiento forma parte de una estrategia más amplia orientada a sostener servicios modernos y accesibles.

El objetivo es que la situación económica no se convierta en una barrera para acceder a atención odontológica.