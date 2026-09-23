La Costa suma obras en escuelas y calles

El Municipio del Partido de La Costa continúa con una agenda de mejoras en infraestructura educativa y urbana, con intervenciones que alcanzan a escuelas y calles de distintas localidades.

En Santa Teresita, el intendente Juan de Jesús recorrió la Escuela de Educación Secundaria N° 12 “Héroe de Malvinas Soldado José Luis Rodríguez”, donde supervisó tareas de mantenimiento y entregó un aporte económico para seguir ampliando y mejorando las instalaciones.

En paralelo, avanza el Plan Municipal de bacheo, que actualmente concentra trabajos en San Bernardo y ya completó intervenciones en Mar de Ajó, Santa Teresita, Mar del Tuyú y San Clemente.

Más espacio para una escuela con más de 700 estudiantes

La Secundaria N° 12 recibe actualmente a más de 700 alumnos y alumnas.

Durante la recorrida, las autoridades observaron los trabajos que desarrollan cooperativas en distintos sectores del establecimiento.

El aporte municipal será destinado a continuar con la puesta en valor del sector del ex-CEAO, ubicado junto a la escuela.

El proyecto contempla nuevas aulas

La intervención prevé incorporar nuevos espacios áulicos.

También se realizarán mejoras en herrajes, aberturas y otros sectores que requieren adecuaciones.

El objetivo es acompañar el crecimiento de la matrícula y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.

Juan de Jesús recorrió el establecimiento

El intendente estuvo acompañado por la secretaria de Educación, Amancay López, y por el director de la institución, Nicolás Pelossi.

Junto a integrantes de la comunidad educativa, recorrieron el edificio y analizaron el avance de las tareas.

La visita permitió además abordar otros proyectos vinculados con la vida institucional.

Un proyecto para mantener viva la memoria de Malvinas

Durante el encuentro se habló sobre la iniciativa de malvinización que impulsa la comunidad educativa.

La escuela lleva el nombre del soldado José Luis Rodríguez, Héroe de Malvinas.

A partir de esa identidad, desarrolla distintas acciones destinadas a sostener la memoria y transmitir a las nuevas generaciones la historia relacionada con la causa Malvinas.

Acompañamiento de las trayectorias educativas

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento del Centro Socioeducativo.

La propuesta comenzó a desarrollarse este año en el Partido de La Costa.

Su objetivo es acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes y brindar herramientas que contribuyan a su permanencia y continuidad escolar.

El bacheo avanza en San Bernardo

En otro frente, el Municipio continúa ejecutando el Plan Municipal de bacheo.

En San Bernardo ya finalizaron los trabajos sobre calle Tucumán, entre Garay y Querini.

Actualmente las tareas se desarrollan en Santiago del Estero, entre Garay y Andrade.

Nuevas intervenciones en calle Oro y Garay

También se trabaja sobre calle Oro, entre Tucumán y Santiago del Estero.

Según lo previsto, las tareas continuarán próximamente por calle Garay.

El plan contempla distintos tipos de intervención según el estado de cada sector.

Reparación de bases y repavimentación

Los trabajos no se limitan únicamente a cubrir baches.

El plan incluye reparación de suelo y bases.

También contempla repavimentación de calles y bocacalles cuando las condiciones lo requieren.

Obras finalizadas en Mar de Ajó

En Mar de Ajó ya concluyeron distintas intervenciones.

Se trabajó sobre calle Avellaneda y alrededores.

También hubo tareas en Avenida del Libertador y en Avenida Costanera.

Trabajos en Santa Teresita y Mar del Tuyú

En Santa Teresita, el bacheo alcanzó a calle 14.

Las tareas se realizaron en las esquinas de 39, 40 y 42.

En Mar del Tuyú, se intervino calle 3 entre 55 y 58.

Mejoras en San Clemente

En San Clemente también se completaron trabajos sobre la red vial.

Las intervenciones se desarrollaron en Avenida Costanera.

El tramo comprendió desde calle 2 Sur hasta Avenida II.