De Jesús: “Los pueblos tienen que articularse por lo humano”

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, llamó a profundizar una estrategia turística regional que articule a los municipios de la Región del Tuyú y permita ampliar las oportunidades de desarrollo durante todo el año.

La definición se produjo en el marco del primer Congreso Regional de Turismo, impulsado por La Costa y organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible.

El encuentro reunió a municipios, profesionales, universidades y representantes del sector turístico y dejó como principal resultado un acuerdo para avanzar con una agenda común.

“Este ha sido el puntapié inicial”

De Jesús definió al Congreso como el comienzo de una construcción que, según señaló, venía imaginando desde hacía tiempo.

“Este ha sido el puntapié inicial a estos largos sueños que uno viene teniendo”, expresó.

El intendente sostuvo que el desafío ahora es sostener el intercambio y convertirlo en políticas concretas.

Una estrategia más allá de cada municipio

Durante su intervención, De Jesús remarcó que la cercanía geográfica entre los distritos puede convertirse en una ventaja si se trabaja de manera integrada.

La idea es que quienes llegan a una localidad también puedan recorrer otros puntos cercanos.

De esa manera, la región podría construir circuitos complementarios y ofrecer una experiencia turística más amplia.

“Los pueblos tienen que articularse por lo humano”

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la necesidad de superar los límites administrativos.

“Los pueblos tienen que articularse por lo humano”, sostuvo De Jesús.

El jefe comunal planteó que la historia, la cultura, la producción y las relaciones entre comunidades no deberían quedar condicionadas por las fronteras de cada municipio.

Más oportunidades para los jóvenes

De Jesús también vinculó la integración turística con la generación de trabajo.

Según planteó, el desarrollo regional debe crear oportunidades para los emprendimientos y para quienes buscan aplicar sus conocimientos dentro de sus propias localidades.

El objetivo es que los jóvenes encuentren posibilidades laborales y profesionales sin necesidad de irse de la región.

Desarrollo sin destruir el ambiente

La dimensión ambiental también ocupó un lugar central.

De Jesús sostuvo que es necesario “darle potencialidad a la tierra sin destruir el medio ambiente”.

La definición ubica al turismo sostenible como uno de los pilares de la estrategia regional.

Un acta compromiso

El Congreso derivó en la firma de un Acta Compromiso para el Desarrollo Turístico Regional Integrado, Innovador y Sostenible.

El documento reconoce a la Región del Tuyú como un territorio con valor estratégico, cultural, ambiental y patrimonial.

También plantea fortalecer alianzas para dinamizar la actividad turística y el comercio local.

Identidad, patrimonio y gastronomía

Entre los ejes acordados aparece el fortalecimiento de la identidad regional.

Se proyectan acciones para impulsar sitios de interés histórico, arquitectónico y natural.

También se prevén muestras itinerantes y capacitaciones gastronómicas.

La intención es sumar atractivos y contribuir a romper la estacionalidad.

Infraestructura y conectividad

El acuerdo incorpora además gestiones conjuntas en materia de infraestructura.

Entre los temas se encuentran la red vial, los aeródromos regionales, los circuitos deportivos y automovilísticos y el impulso del Corredor Termal del Atlántico.

La conectividad aparece así como una condición central para una estrategia turística integrada.

Inteligencia Artificial y destinos inteligentes

Otro de los puntos es la incorporación de herramientas de innovación.

El documento menciona Inteligencia Artificial y Destinos Turísticos Inteligentes.

La finalidad es mejorar la atención al visitante, utilizar datos para tomar decisiones y fortalecer la competitividad de las PyMEs turísticas.

Una Mesa Permanente de Trabajo

Uno de los principales resultados institucionales fue la propuesta de crear una Mesa Permanente de Trabajo “Tuyú”.

El espacio estará integrado por las áreas de Turismo de los municipios firmantes.

La intención es que tenga reuniones periódicas y permita sostener el trabajo regional.

Un calendario común

La Mesa deberá avanzar en un Plan Anual de Promoción.

También se propone mantener un Observatorio Turístico Regional y coordinar un calendario unificado de fiestas y eventos.

La idea es vincular propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas para generar nuevos recorridos.

La Costa presentó sus circuitos patrimoniales

Dentro de esta estrategia, La Costa presentó circuitos históricos y patrimoniales de San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y Mar de Ajó.

La propuesta busca incorporar historias, sitios y elementos identitarios a la oferta turística.

El objetivo es sumar nuevos motivos para recorrer el distrito durante todo el año.

Más que sol y playa

La estrategia apunta a complementar el tradicional producto de sol y playa.

Patrimonio, gastronomía, fiestas populares, naturaleza, cultura y actividades deportivas aparecen como ejes para diversificar la oferta.

De esta manera, la integración regional busca construirse tanto desde la conectividad como desde la identidad de cada localidad.