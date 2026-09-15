Coronel Suárez apuesta a más universidad: CREUS sumará nuevas aulas y propuestas

El Centro Regional Educativo Universitario Suarense se prepara para una nueva etapa de crecimiento con el respaldo de la Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó el acompañamiento para seguir fortaleciendo CREUS, una iniciativa impulsada por el intendente Ricardo Moccero con el objetivo de ampliar el acceso a la educación universitaria en Coronel Suárez.

La propuesta apunta a seguir sumando infraestructura, carreras y oportunidades para que más jóvenes puedan estudiar en su propia ciudad.

Bianco confirmó el respaldo provincial

El acompañamiento de la Provincia permitirá avanzar con nuevas etapas de desarrollo del centro universitario.

Desde el Municipio destacaron que el crecimiento de CREUS se sostuvo a partir de la articulación con el Gobierno bonaerense y del programa Puentes.

Ese vínculo permitió incorporar propuestas académicas y ampliar la capacidad del espacio.

Moccero destacó el apoyo educativo

El intendente puso en valor el rol de Bianco en el crecimiento del proyecto.

“Carlos Bianco es uno de los ministros que más nos acompañó en materia educativa y que más aportó al crecimiento de CREUS”, expresó Moccero.

La definición refleja el peso que tuvo la articulación con Provincia para sostener la expansión del centro.

Una política para acercar la universidad

CREUS nació con la intención de que estudiar una carrera universitaria también sea una posibilidad concreta dentro de Coronel Suárez.

El objetivo es reducir las barreras que muchas veces obligan a los jóvenes a trasladarse o radicarse en otras ciudades para continuar sus estudios.

La iniciativa busca generar condiciones de arraigo y ampliar las oportunidades educativas.

Cuatro nuevas aulas próximas a inaugurarse

Actualmente, el centro se encuentra próximo a incorporar cuatro nuevas aulas.

La ampliación permitirá mejorar la infraestructura disponible y generar más espacio para el desarrollo de actividades académicas.

El crecimiento edilicio acompaña el aumento de las propuestas y de la comunidad estudiantil.

Más carreras como próximo desafío

Además de la infraestructura, uno de los objetivos es continuar sumando nuevas opciones de formación.

Desde el Municipio plantean que CREUS debe seguir ampliando su oferta para responder a distintos intereses y necesidades del distrito.

La incorporación de nuevas carreras aparece como uno de los principales desafíos de la próxima etapa.

Que la situación económica no sea una barrera

Moccero remarcó que el acceso a la universidad no debe depender de la capacidad económica de cada familia.

La posibilidad de estudiar en Coronel Suárez reduce costos de traslado, alojamiento y permanencia en otras ciudades.

La política educativa busca así generar condiciones más equitativas para quienes desean continuar una carrera.

Conocimiento para el desarrollo local

El intendente también vinculó la educación superior con el crecimiento de la comunidad.

Según planteó, el desarrollo de un distrito depende también de su capacidad para generar conocimiento y formar profesionales.

La apuesta es que ese conocimiento pueda volcarse luego en soluciones y proyectos surgidos desde el propio territorio.

Un espacio que sigue consolidándose

A través del programa Puentes y de las gestiones realizadas ante la Provincia, CREUS fue incorporando nuevas carreras y ampliando su infraestructura.

Con el tiempo, se consolidó como un espacio de referencia para cientos de estudiantes.

La nueva etapa busca profundizar ese crecimiento.

Provincia y Municipio ratificaron el compromiso

El respaldo de Bianco reafirma la continuidad del trabajo conjunto entre el Gobierno bonaerense y la gestión municipal.

El objetivo compartido es seguir fortaleciendo el centro universitario y ampliar las posibilidades de formación.

Más infraestructura, nuevas carreras y mayor acceso aparecen como los ejes de esa agenda.