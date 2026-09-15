Espinoza recorrió el interior bonaerense y llamó a "construir una planificación estratégica"

Fernando Espinoza recorrió distintas localidades del interior bonaerense y planteó la necesidad de avanzar hacia una planificación estratégica que articule campo, industria, educación, infraestructura y nuevas tecnologías.

El presidente de la Federación Argentina de Municipios y jefe comunal de La Matanza visitó Chivilcoy, Alberti, Mechita, Bragado y Coronel Suárez, donde mantuvo encuentros con intendentes, productores, empresarios, comerciantes, docentes y referentes de las economías regionales.

La recorrida finalizó con un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, espacio conducido por el gobernador Axel Kicillof.

Una agenda centrada en el interior bonaerense

Durante la gira, Espinoza puso el foco en las dificultades económicas, sociales y de infraestructura que atraviesan distintas localidades.

En ese contexto, cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno nacional y reclamó un Estado presente para acompañar a productores, jóvenes y familias.

El dirigente sostuvo que buena parte de los problemas del interior requieren respuestas integrales y de largo plazo.

Educación y empleo como punto de partida

Uno de los ejes de la recorrida fue la visita a la Escuela Agraria N°1 de Alberti.

Espinoza relató que allí conversó con docentes y estudiantes y conoció la situación de jóvenes que recorren hasta 150 kilómetros para poder estudiar.

“Ahí pudimos ver claramente lo que nos va a sacar adelante, a la Argentina y a los argentinos: tiene que haber una gran inversión en educación y hay que generar empleo, es la única forma”, sostuvo.

El problema del arraigo juvenil

Espinoza también advirtió sobre la falta de oportunidades para que los jóvenes permanezcan en sus ciudades de origen.

“Los chicos terminan la escuela y muchas veces no se pueden quedar a estudiar en su lugar porque no hay facultades, se tienen que ir a otras ciudades y ya no vuelven”, afirmó.

Y agregó: “No hay jóvenes en el interior, porque no les damos posibilidades”.

El rol del ferrocarril

Otro de los puntos centrales de su planteo fue la infraestructura logística.

Tras su paso por Mechita, Espinoza destacó la importancia del sistema ferroviario para el desarrollo productivo.

“En Mechita aprendí claramente que no hay una Argentina posible sin ferrocarriles para sacar la producción del sur bonaerense y del oeste”, expresó.

Una cadena logística integrada

El presidente de la FAM explicó que la producción necesita una estructura de transporte articulada.

“Desde el campo, el transporte hacia el tren, y desde el tren el transporte hacia los puertos, y desde los puertos el transporte en barco”, detalló.

Para Espinoza, esa integración representa una condición necesaria para recuperar una planificación estratégica a nivel nacional.

Críticas por la rentabilidad del campo

Durante su paso por Bragado, Espinoza recogió reclamos de pequeños y medianos productores.

Según señaló, el aumento de los costos viene afectando de manera directa la rentabilidad.

“Perdieron el 50% de la rentabilidad, prácticamente lo que aumentaron, el gasoil, los insumos, los fertilizantes”, afirmó.

“Los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores”

Espinoza fue crítico con la situación de los productores más chicos.

“Los únicos que ganan hoy en el campo son los acopiadores”, sostuvo.

Su planteo apuntó a visibilizar las asimetrías dentro de la cadena agropecuaria y la necesidad de políticas específicas para las economías regionales.

Campo, industria y nuevas tecnologías

Durante la recorrida, el dirigente sintetizó su mirada sobre el modelo de desarrollo que considera necesario.

“No hay Argentina posible sin campo, no hay Argentina posible sin industria y sin las nuevas tecnologías”, expresó.

La frase resume el eje central de su postura: combinar producción primaria, agregado de valor, innovación y empleo.

El cierre político en Coronel Suárez

La gira terminó en Coronel Suárez con un plenario del Movimiento Derecho al Futuro.

Allí, Espinoza reforzó su respaldo a Axel Kicillof y vinculó la discusión productiva con una propuesta política más amplia.

“Vamos a construir un nuevo país. Hay que terminar con los errores del pasado y volver a prestigiar la política”, afirmó.

Respaldo a Kicillof

En el cierre del encuentro, Espinoza fue explícito.

“El mejor de todos nosotros para prestigiar a la política, es Axel”, sostuvo.

Y agregó: “Por eso, hoy renace la esperanza de una nueva Argentina”.