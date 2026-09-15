Florencio Varela adhirió a un programa de asistencia ante la violencia de género

El alcalde Andrés Watson informó que firmó la adhesión junto al gobernador Kicillof y la ministra Estela Díaz. La iniciativa está destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia y busca favorecer su autonomía.
Municipales15 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la adhesión del distrito al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género. Según informó en sus redes sociales, la firma se realizó junto al gobernador Axel Kicillof y la ministra Estela Díaz.

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La iniciativa brinda apoyo económico y acompañamiento integral a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. Watson explicó que esas herramientas están orientadas a la construcción de un proyecto de vida autónomo.

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Al referirse al papel de las distintas administraciones, Watson cuestionó al Gobierno nacional y destacó la articulación con la gestión bonaerense. “Frente al abandono del Gobierno nacional, junto a la Provincia seguimos trabajando para cuidar, acompañar y brindar respuestas a nuestros vecinos y vecinas”, expresó.

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