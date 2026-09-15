San Isidro: habilitaron una sala de escape en un antiguo centro oftalmológico

Un edificio que había quedado desocupado tras el cierre de un centro oftalmológico en 2019 se convirtió en una sala de escape en San Isidro. El local está ubicado en Belgrano 632, en pleno casco histórico, y recibió la habilitación definitiva del Municipio luego de las evaluaciones técnicas y las inspecciones edilicias. El intendente Ramón Lanús recorrió sus instalaciones.

La iniciativa pertenece a un grupo de emprendedores que eligió el inmueble para desarrollar una propuesta de entretenimiento con juegos de ingenio y desafíos de destreza mental. La apertura le dio un nuevo uso comercial a una propiedad que acumulaba reclamos vecinales por ruidos, ocupación y vandalismo.

Durante la visita, Lanús vinculó la reconversión con esas quejas. “Es una gran alegría ver cómo pasamos de un espacio que generaba problemas y acumulación de denuncias de los vecinos a un lugar de disfrute y recreación en una zona clave para el distrito”, expresó.

Las condiciones para funcionar en el casco histórico

La ubicación del edificio fue uno de los aspectos considerados durante la evaluación municipal. Para preservar la identidad del entorno, se establecieron pautas sobre la conservación de la fachada exterior y la cartelería patrimonial.

También se coordinó el ingreso al establecimiento para evitar que la circulación de visitantes obstruyera la vereda. Una vez acordados esos criterios y completadas las inspecciones del inmueble, la comuna otorgó la habilitación definitiva para la actividad.

El jefe comunal destacó el acompañamiento municipal a los emprendimientos privados. “Para eso, necesitamos un Municipio que acompañe y le facilite el camino al emprendedor privado, que sea un aliado de la inversión y que genere las condiciones para recuperar el entorno urbano, crear empleo y ofrecer más alternativas seguras para las familias”, sostuvo.

Desde la comuna señalaron que la reconversión se realizó sin financiamiento estatal y la presentaron como una experiencia de articulación con el sector privado para recuperar inmuebles en desuso. El espacio que antes albergaba la atención oftalmológica ahora cuenta con salas temáticas destinadas a actividades recreativas.