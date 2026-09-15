“El Municipio no es de una familia”: el autobombo de Magdalena Sierra que sacude Avellaneda

La controversia se produjo en la Escuela Secundaria N°4 de Gerli , donde fue presentado el “Multiespacio Magdalena Sierra”.

La gestión de Magdalena Sierra quedó envuelta en una fuerte polémica después de que la intendenta de Avellaneda inaugurara una sala multimedia de una escuela pública que lleva su propio nombre. El episodio provocó cuestionamientos opositores por el procedimiento utilizado, la personalización de un espacio educativo y el posible aprovechamiento político de una obra financiada parcialmente con recursos municipales.

La controversia se produjo en la Escuela Secundaria N°4 de Gerli, donde fue presentado el “Multiespacio Magdalena Sierra”, equipado con un proyector y destinado al desarrollo de clases y actividades de la comunidad educativa.

Según la información difundida por la propia administración local, la obra fue realizada por la cooperadora del establecimiento mediante un subsidio otorgado por el Municipio. Sierra aseguró que la denominación surgió de la comunidad educativa y expresó durante el acto: “Me emociona profundamente que hayan decidido ponerle mi nombre, es realmente un honor”.

Sin embargo, desde la oposición pusieron en duda cómo se tomó la decisión y reclamaron que se exhiba el expediente administrativo correspondiente. El exconcejal radical Fernando Landaburu denunció que algunos alumnos habrían propuesto bautizar el espacio como “Héroes de Malvinas”, pero que desde el Municipio habrían impulsado el nombre de la jefa comunal.

Landaburu calificó el episodio como uno de los primeros “papelones” de la nueva gestión y acusó a Sierra de utilizar una institución educativa y recursos estatales para fortalecer su proyección hacia las elecciones de 2027.

“Esto constituye un verdadero acto de adoctrinamiento porque intenta imponer una ideología”, sostuvo el dirigente radical en sus redes sociales. Además, reclamó que las escuelas funcionen como espacios destinados a fortalecer el pensamiento crítico y no a promover la figura de dirigentes en ejercicio.

El exconcejal también apuntó contra la estructura política construida alrededor de Jorge Ferraresi, quien renunció a la intendencia para profundizar su actividad dentro del Movimiento Derecho al Futuro y su eventual carrera por la Gobernación. Su salida dejó a Sierra, hasta entonces primera concejala, al frente del Ejecutivo municipal.

Para Landaburu, la denominación del aula no puede separarse de ese proceso electoral. “El Municipio es de todos los vecinos de Avellaneda, no de un partido político o de una familia”, afirmó.

Qué exige la normativa educativa bonaerense

La regulación central para analizar el caso no es el decreto nacional citado por la oposición, ya que esa disposición alcanza a edificios, obras y bienes pertenecientes al Estado nacional. Al tratarse de una dependencia de una escuela bonaerense, el punto clave es el reglamento de la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

Las pautas para la imposición de nombres permiten denominar escuelas y también sus bibliotecas, gimnasios, auditorios, salones, aulas y otras dependencias. Pero establecen un procedimiento que debe garantizar la participación de alumnos, familias, docentes, auxiliares, cooperadores y otros integrantes de la comunidad educativa.

El trámite contempla la presentación de propuestas, su difusión, una instancia de elección, la conformación de una terna y la intervención de las autoridades educativas. Además, la reglamentación establece que, para utilizar el nombre de una persona, deben haber transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento.

Cuando esa condición no se cumple, como ocurre evidentemente con Sierra, debe tramitarse una excepción. Por eso, una de las preguntas centrales es si la comunidad escolar completó ese recorrido y qué organismo autorizó finalmente el nombre.

La versión institucional sostiene que la cooperadora decidió homenajear a la intendenta. La denuncia de Landaburu, en cambio, afirma que existió una intervención municipal para desplazar la alternativa “Héroes de Malvinas”.

Ferraresi, de intendente a asesor municipal

El episodio se produjo poco después de otra decisión que había generado críticas contra Sierra: la designación de Ferraresi al frente de la nueva Jefatura de Asesoramiento Institucional de Avellaneda.

El nombramiento fue formalizado mediante un decreto municipal firmado en agosto, después de que el dirigente kicillofista renunciara a la intendencia. El área quedó bajo dependencia directa del Ejecutivo y recibió funciones de asistencia técnica, coordinación institucional y seguimiento de programas. Landaburu incorporó esa designación a su cuestionamiento y acusó a Sierra de utilizar recursos de Avellaneda para sostener la construcción provincial de su esposo.

Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, Ferraresi admitió que existe la posibilidad de competir, aunque sostuvo que la candidatura debe surgir de una construcción colectiva. Su figura ganó volumen después de que el ministro Andrés “Cuervo” Larroque lo señalara públicamente como un dirigente con condiciones para suceder al Gobernador.

Desde entonces, el exjefe comunal multiplicó sus recorridas, participó de plenarios seccionales del Movimiento Derecho al Futuro y reforzó su vínculo con intendentes y referentes del interior.

Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda.

Los reclamos que ya atravesaban a Avellaneda

La polémica por el aula se suma a cuestionamientos anteriores sobre las prioridades municipales. GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistó meses atrás a la concejala opositora Patricia Ventosa, quien describió falencias en los servicios básicos de Avellaneda.

La edil marcó un contraste entre las zonas más visibles, con intervenciones urbanas y espacios renovados, y barrios donde denunciaba falta de cloacas, problemas con el suministro de agua, acumulación de residuos y deficiencias en el mantenimiento. También advirtió por las demoras en los turnos sanitarios, la ausencia de guardias en las unidades municipales y las dificultades de la oposición para conseguir tratamiento legislativo para sus proyectos.

En materia de seguridad, señaló problemas vinculados con motochorros, salideras y narcomenudeo, además de una presencia policial que "insuficiente". Aunque la conducción de la fuerza corresponde a la Provincia, su reclamo incluía una intervención municipal más activa frente a las demandas vecinales.

Ese contexto vuelve más incómodo el episodio de la sala multimedia. Mientras una parte de la oposición exige respuestas por servicios, seguridad y funcionamiento urbano, la primera gran controversia de Sierra quedó vinculada con un homenaje a su propia figura dentro de una escuela.