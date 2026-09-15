Lanús: Julián Álvarez puso en marcha el nuevo Colectivo Sanitario

La unidad comenzó a funcionar en Villa Independencia y recorrerá semanalmente las localidades del distrito. Cuenta con dos consultorios para atención odontológica y otras prestaciones de salud.
Municipales15 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, puso en funcionamiento el nuevo Colectivo Sanitario durante un operativo en la plaza Leandro N. Alem, ubicada en Condarco y Ramón Cabrero, en el barrio Villa Independencia de Monte Chingolo. La unidad recorrerá semanalmente las distintas localidades del distrito para acercar atención odontológica, controles de salud y otras prestaciones a los vecinos.

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El vehículo cuenta con dos consultorios y está destinado a llevar servicios sanitarios a los barrios. La propuesta busca facilitar el acceso a la atención cerca de los hogares y reducir la necesidad de trasladarse hacia otros puntos del distrito.

“La presencia de dispositivos móviles permite acercar el sistema de salud a los barrios, favoreciendo el acceso a controles preventivos, la detección temprana de situaciones de riesgo y la vinculación oportuna con la red de servicios de salud”, sostuvo Álvarez durante la recorrida.

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Qué prestaciones brindará el Colectivo Sanitario

Uno de los consultorios está dedicado exclusivamente a odontología. Allí se realizarán controles, restauraciones o arreglos dentales, aplicación de flúor, tratamiento de caries y extracciones simples.

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El segundo espacio está destinado a controles de salud, oftalmológicos y de nutrición, además de testeos de VIH y sífilis y prestaciones de salud sexual, entre otros servicios. Ambos consultorios forman parte del dispositivo móvil que se trasladará por las localidades de Lanús.

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La puesta en marcha estuvo acompañada por un operativo que también incluyó medicina general, vacunación del calendario nacional, vacunación antirrábica, control de signos vitales y medición de glucemia. Durante la jornada se brindaron, además, consejería y actividades de promoción de hábitos saludables.

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De la actividad participó la secretaria de Salud, Cecilia Ciochi. Tras su presentación en Villa Independencia, el colectivo tendrá un recorrido semanal por el distrito, con el objetivo de ampliar la presencia de estos servicios en los barrios.

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