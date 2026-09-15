Nardini: “Hacer obra pública también es una decisión política”

El intendente de Malvinas Argentinas anunció nuevas cuadras sobre la calle Alte. Brown. Vinculó las obras con la administración de los fondos municipales y propuso intercambiar experiencias con otros jefes comunales.
Municipales15 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, anunció la inauguración de nuevas cuadras de pavimento en la calle Alte. Brown, en Grand Bourg, y destacó que el municipio sostiene obras de infraestructura con recursos propios. En un mensaje publicado en sus redes sociales, también planteó la importancia de compartir experiencias de gestión entre intendentes.

malvinas

“Hacer obra pública también es una decisión política: administrar bien, cuidar los recursos de los vecinos y estar donde haga falta”, expresó el jefe comunal. Con esa definición, vinculó la ejecución de los trabajos con las prioridades de su administración y el manejo de los fondos locales.

Consumo de CarneEl consumo de carne cayó 9,5% y marcó el nivel más bajo desde 2005

Sobre la intervención en Grand Bourg, Nardini sostuvo que forma parte de un modelo de gestión que, según señaló, permite continuar con las mejoras de infraestructura en Malvinas Argentinas mediante recursos municipales.

nardini

El intendente extendió su planteo al intercambio entre distritos bonaerenses. “Pero también creemos que lo que funciona en un municipio puede servir para otros”, afirmó.

En ese sentido, propuso compartir experiencias, aprender de las iniciativas de otros jefes comunales y pensar respuestas a los problemas de cada comunidad. Para Nardini, ese intercambio es “el camino para construir una Provincia con más oportunidades y mejor calidad de vida”.

¿Está de acuerdo con eliminar las PASO para las elecciones de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Lo más visto
Desempleo

El desempleo subió al 7,9% y alcanzó su nivel más alto desde 2021

Juan Manuel Villarreal
Argentina17 de septiembre de 2026
El INDEC informó que la desocupación aumentó 0,3 puntos frente al mismo período de 2025 y alcanzó a alrededor de 1,2 millones de personas en los 31 aglomerados relevados. El dato convivió con una mayor participación en el mercado laboral y con una suba significativa de la informalidad, que llegó al 45%.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL