Nardini: “Hacer obra pública también es una decisión política”

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, anunció la inauguración de nuevas cuadras de pavimento en la calle Alte. Brown, en Grand Bourg, y destacó que el municipio sostiene obras de infraestructura con recursos propios. En un mensaje publicado en sus redes sociales, también planteó la importancia de compartir experiencias de gestión entre intendentes.

“Hacer obra pública también es una decisión política: administrar bien, cuidar los recursos de los vecinos y estar donde haga falta”, expresó el jefe comunal. Con esa definición, vinculó la ejecución de los trabajos con las prioridades de su administración y el manejo de los fondos locales.

Sobre la intervención en Grand Bourg, Nardini sostuvo que forma parte de un modelo de gestión que, según señaló, permite continuar con las mejoras de infraestructura en Malvinas Argentinas mediante recursos municipales.

El intendente extendió su planteo al intercambio entre distritos bonaerenses. “Pero también creemos que lo que funciona en un municipio puede servir para otros”, afirmó.

En ese sentido, propuso compartir experiencias, aprender de las iniciativas de otros jefes comunales y pensar respuestas a los problemas de cada comunidad. Para Nardini, ese intercambio es “el camino para construir una Provincia con más oportunidades y mejor calidad de vida”.