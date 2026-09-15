Achával: “La educación es una prioridad y la acompañamos con políticas concretas”

El programa “Ver bien, aprender mejor” llegó a Villa Rosa con una nueva jornada de controles oftalmológicos y entrega gratuita de anteojos a estudiantes que los necesitan.

La actividad contó con la presencia del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

La iniciativa busca detectar problemas de visión que puedan afectar el aprendizaje y facilitar el acceso a anteojos sin costo para las familias.

“Un problema de visión puede convertirse en una dificultad para aprender”

Durante la jornada, Achával puso el foco en la relación entre salud visual y educación.

“Sabemos que muchas veces un problema de visión puede convertirse en una dificultad para aprender”, señaló.

El intendente remarcó que el programa busca evitar que una limitación económica se transforme en un obstáculo para la trayectoria escolar.

“Que ningún chico tenga que dejar de ver bien”

Achával explicó el sentido de la iniciativa.

“Por eso impulsamos este programa, para que ningún chico tenga que dejar de ver bien, aprender o disfrutar de la escuela por no tener acceso a un anteojo”, sostuvo.

La propuesta apunta a garantizar que los estudiantes puedan acceder a una herramienta básica para desenvolverse en el aula.

La educación como prioridad

El jefe comunal también vinculó el programa con la política educativa del distrito.

“Para nosotros la educación es una prioridad y la acompañamos con políticas concretas”, afirmó.

Y agregó: “Hoy seguimos acercando herramientas a nuestras familias para que nuestros chicos y chicas tengan más oportunidades y puedan construir el futuro que merecen”.

Controles y anteojos gratuitos

“Ver bien, aprender mejor” permite que niños y adolescentes accedan a controles oftalmológicos.

Cuando se detecta que necesitan corrección visual, el programa contempla la entrega gratuita de anteojos.

De esta manera, el Municipio busca reducir barreras de acceso y acompañar a las familias.

Una política que recorre las localidades

El operativo de Villa Rosa forma parte de una estrategia que se implementa en distintos puntos del distrito.

Santiago Laurent destacó la importancia de acercar estas herramientas a cada barrio.

“Seguimos acercando estas políticas a cada barrio de Pilar”, expresó.

“Cuidar la salud también es acompañar la educación”

Laurent remarcó que el programa articula dos dimensiones.

“Cuidar la salud de nuestros chicos también es acompañar su educación y estar cerca de las familias que más lo necesitan”, señaló.

La definición resume el enfoque del programa, que combina prevención sanitaria con acompañamiento educativo.

Herramientas para crecer y aprender

Soledad Peralta también destacó la importancia de acercar estas iniciativas a las distintas localidades.

“Creemos que es fundamental seguir acercando a nuestras localidades estas iniciativas que nos permiten brindarles las herramientas que necesitan para crecer, aprender, disfrutar de la escuela y construir un futuro mejor”, afirmó.

El objetivo es que el acceso a controles y anteojos no dependa de la situación económica de cada familia.

Salud y educación en una misma política

El programa busca intervenir sobre una problemática concreta que puede tener consecuencias directas en el rendimiento escolar.

Una dificultad visual no detectada puede complicar la lectura, la escritura y la participación en clase.

Por eso, el Municipio plantea los controles oftalmológicos como una herramienta también vinculada con la igualdad de oportunidades.