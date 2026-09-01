Achával acompañó los festejos de Manuel Alberti e inauguró nuevas aulas

Manuel Alberti celebró sus Fiestas Patronales con una jornada que reunió a familias, instituciones y vecinos, y que además tuvo un momento especial con la inauguración de nuevas aulas en la Escuela Especial Santo Tomás de Aquino.

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de las actividades acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Una celebración con fuerte participación vecinal

Los festejos comenzaron con la procesión en la Parroquia Santa Rosa de Lima y continuaron con una misa en el Colegio Santo Tomás.

Luego, la actividad se trasladó a la Plaza San Martín, donde vecinos y visitantes disfrutaron de espectáculos artísticos, un paseo gastronómico y la tradicional feria de artesanos.

La jornada volvió a poner en primer plano la identidad comunitaria de Manuel Alberti.

En un día muy importante para la comunidad de Manuel Alberti, inauguramos las nuevas aulas de la Escuela Santo Tomás de Aquino, una institución que recibe a muchos chicos y les da la posibilidad de desarrollarse en un entorno que los abraza. pic.twitter.com/LEyNDWBAcu — Federico Achával (@FedericoAchaval) August 30, 2026

Achával destacó la identidad de la localidad

Durante la celebración, el intendente remarcó el valor de la historia y de las instituciones locales.

“Hoy celebramos las Fiestas Patronales de Manuel Alberti, una localidad con una historia, una cultura y una identidad que se construyen todos los días gracias a sus familias e instituciones”, expresó.

Además, señaló la importancia de “seguir fortaleciendo los valores que nos unen como pueblo”.

Nuevas aulas para la Escuela Santo Tomás

En el marco de los festejos también fueron inauguradas nuevas aulas en la Escuela Especial Santo Tomás de Aquino.

La institución acompaña las trayectorias educativas de chicos con discapacidad y constituye un espacio de referencia para muchas familias de la localidad.

Las nuevas instalaciones permitirán ampliar y mejorar los espacios destinados a las actividades educativas.

“Un entorno que los abraza”

Achával destacó especialmente el rol que cumple la institución dentro de la comunidad.

“En un día muy importante para la comunidad de Manuel Alberti, inauguramos las nuevas aulas de la Escuela Santo Tomás de Aquino, una institución que recibe a muchos chicos con capacidades diferentes y les da la posibilidad de desarrollarse en un entorno que los abraza”, señaló.

De la inauguración también participaron Laurent, Peralta, el párroco Tomás Llorente y representantes de la comunidad.

Más espacio para estudiar y compartir

Las nuevas aulas permitirán brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

Además de ampliar la capacidad del establecimiento, los espacios están pensados para que los estudiantes puedan estudiar, compartir y transitar su vida educativa en un entorno más adecuado.

Laurent: “Seguimos acompañando a las instituciones”

El secretario de Gobierno también vinculó la obra con la importancia de las instituciones locales.

“Celebramos las Fiestas Patronales de Manuel Alberti y compartimos la alegría de inaugurar nuevas aulas en la Escuela Santo Tomás. Seguimos acompañando a las instituciones que son parte de la historia y del corazón de cada localidad”, expresó.

Peralta destacó el impacto de la obra

Por su parte, Soledad Peralta resaltó la importancia que tendrán las nuevas instalaciones.

“La Escuela Santo Tomás de Aquino cuenta con nuevas aulas para que los chicos tengan un espacio que los reciba con los brazos abiertos y donde puedan estudiar, compartir y soñar”, manifestó.

Una jornada con identidad y educación

La celebración de las Fiestas Patronales permitió combinar una agenda tradicional y comunitaria con una mejora concreta para la educación local.

Con la inauguración de las nuevas aulas, Manuel Alberti sumó infraestructura para una institución que cumple un rol central en el acompañamiento de estudiantes y familias.