Achával: "Tenemos el compromiso de trabajar para garantizar derechos"

El intendente de Pilar, Federico Achával, encabezó un nuevo operativo de escrituración en el Club Municipal Del Viso, donde una gran cantidad de familias de la localidad se acercó para firmar los títulos de propiedad de sus viviendas.

La jornada se desarrolló en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, destinado a facilitar el acceso gratuito a la escritura para familias de bajos recursos.

Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

“Un paso muy importante en sus vidas”

Durante el encuentro, el intendente destacó la importancia que representa para cada familia avanzar con la regularización de su vivienda.

“Nos llena de alegría poder encontrarnos en este club para acompañar a familias de toda la localidad que hoy pudieron firmar las escrituras de sus hogares, un paso muy importante en sus vidas”, expresó.

La firma permite avanzar hacia la obtención definitiva del título de propiedad y consolidar la situación jurídica del inmueble.

“Seguir trabajando para garantizar derechos”

Achával también puso el foco en el papel del Estado para facilitar el acceso a este tipo de trámites.

“Desde el Estado, tenemos el compromiso de seguir trabajando para garantizar derechos y acompañar el esfuerzo y los sueños de nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

El jefe comunal vinculó así el operativo con una política de acompañamiento a las familias que necesitan regularizar la titularidad de sus casas.

Cómo funciona Mi Escritura, Mi Casa

El programa está dirigido a familias de bajos recursos que no pueden afrontar los costos de un escribano privado.

La iniciativa permite obtener el título de propiedad de manera gratuita y acceder a seguridad jurídica sobre la vivienda.

Para ingresar al beneficio, el trámite debe ser declarado de interés social por el municipio donde se encuentra ubicado el inmueble.

Protección legal para la vivienda

Una vez que la familia recibe el título, puede acceder a la protección legal de la vivienda, mecanismo anteriormente conocido como bien de familia.

Esta herramienta permite resguardar el inmueble frente a posibles embargos, dentro de las condiciones previstas para este régimen.

La escrituración brinda así una mayor seguridad sobre la propiedad y formaliza derechos que antes podían no estar plenamente acreditados.

Créditos, garantías y deudas inmobiliarias

Contar con el título también abre otras posibilidades para los propietarios.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de solicitar créditos hipotecarios o presentar el inmueble como garantía.

Además, el programa contempla la cancelación de deudas acumuladas correspondientes al impuesto inmobiliario.

Más seguridad para heredar o vender

La escritura facilita además los trámites vinculados con la transmisión de la propiedad.

Quienes cuentan con el título pueden dejar el inmueble en herencia dentro de un marco jurídico más claro y realizar una eventual venta con mayor seguridad.

De esta manera, la regularización no solo tiene efectos inmediatos, sino que también ordena la situación patrimonial de las familias a futuro.

Regularización y acceso a derechos

El operativo realizado en Del Viso permitió que nuevas familias de Pilar continúen avanzando en el proceso de escrituración de sus hogares.

Desde la gestión municipal remarcaron que el objetivo es seguir acompañando estos procesos y ampliar el acceso a una herramienta que brinda seguridad jurídica, estabilidad y nuevas posibilidades para los vecinos.