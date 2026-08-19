Rojas fortalece la infraestructura barrial con nuevas obras en Evita y La Loma

El Municipio de Rojas continúa con distintas obras de infraestructura en los barrios, con avances en la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples de Barrio Evita y el inicio de trabajos de cordón cuneta en Barrio La Loma.

La primera intervención apunta a generar un espacio comunitario para actividades, reuniones y encuentros, mientras que la segunda busca mejorar el escurrimiento del agua y las condiciones de las calles.

Avanza el SUM de Barrio Evita

La construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples continúa avanzando en una de las esquinas de la plazoleta del barrio.

En los últimos días se colocó el revestimiento exterior y, en el interior, ya se están terminando de delimitar los tres espacios principales del edificio.

El proyecto contempla un salón de usos múltiples, un office de cocina y un baño con sus respectivos sanitarios.

Cielorraso e instalación eléctrica

En paralelo, se trabaja en la colocación de la estructura del cielorraso.

Una vez completada esa etapa, se podrá avanzar con las tareas de instalación eléctrica.

Posteriormente se realizarán los cortes necesarios en las placas para poder emplazar las aberturas previstas en el proyecto.

Supervisión de Obras Públicas

La ejecución del SUM es supervisada por la Secretaría de Obras Públicas y su equipo de profesionales.

Desde el Municipio remarcaron que el seguimiento técnico busca garantizar el avance de cada una de las etapas y el cumplimiento de las condiciones previstas para el nuevo edificio.

Un espacio para varios barrios

La puesta en funcionamiento del SUM no beneficiará únicamente a los vecinos de Barrio Evita.

También estará destinado a Barrio Ramos y a otros sectores cercanos de la comunidad.

El objetivo es que el edificio funcione como un punto de encuentro para actividades sociales, reuniones y propuestas comunitarias.

Una obra gestionada ante la Provincia

La construcción se lleva adelante a partir de gestiones realizadas por el intendente Román Bouvier ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Provincia.

La iniciativa forma parte de las acciones destinadas a ampliar la infraestructura comunitaria y generar nuevos espacios de uso colectivo en los barrios.

Comenzó el cordón cuneta en La Loma

En otro sector de la ciudad, comenzaron los trabajos de construcción de cordón cuneta en Barrio La Loma.

La primera intervención se desarrolla sobre Blas Parera, entre Triunvirato y Guardia de Salto.

La obra busca mejorar la infraestructura del sector y favorecer el escurrimiento del agua.

Los trabajos seguirán por Antonia Barros

La intervención continuará también sobre Antonia Barros, entre E. Zeballos, Triunvirato y Guardia de Salto.

Con estos trabajos, el Municipio busca consolidar la red urbana del barrio y generar mejores condiciones para la circulación y el drenaje.

Obra financiada con recursos municipales

La construcción del cordón cuneta se realiza con fondos municipales.

Desde la gestión local señalaron que la inversión forma parte de un esquema de mejoras que busca transformar distintos sectores de Rojas.

De esta manera, la ciudad avanza en paralelo con infraestructura comunitaria y obras viales orientadas a mejorar la calidad de vida en los barrios.