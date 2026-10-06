Achával respaldó el proyecto de adopción con perspectiva de discapacidad

El intendente Federico Achával respaldó en Lomas de Zamora el proyecto conocido como “Ley Estefanía”, que busca promover la adopción con perspectiva de discapacidad. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, propone crear un programa nacional para acompañar a niños, niñas y adolescentes, así como a las personas que buscan adoptar.

Achával participó de un panel sobre la propuesta junto al intendente local, Federico Otermín, y Tolosa Paz. El objetivo del proyecto es que la discapacidad no constituya una barrera en los procesos de adopción.

La propuesta contempla la creación del Programa Nacional de Promoción, Acompañamiento y Apoyo de la Adopción con Perspectiva de Discapacidad. Su alcance incluye a niños y adolescentes con discapacidad y/o enfermedades complejas que se encuentren en procesos de adopción o en situación de adoptabilidad.

Durante el encuentro, Achával vinculó su acompañamiento a la iniciativa con la inclusión y la empatía. “En el sentir de nuestra gente hay amor y empatía, y este proyecto tiene que ver con eso, con el país que queremos construir desde el compromiso y la esperanza, acompañando siempre a quienes más lo necesitan”, expresó.

El jefe comunal también sostuvo: “Siempre sostenemos que el futuro es con más inclusión, con una Argentina construida a partir de la empatía y este proyecto va en ese sentido”.

Además de la población infantil y adolescente contemplada, el programa propuesto alcanzaría a las personas que buscan adoptar, incorporándolas como destinatarias del acompañamiento previsto en la iniciativa.