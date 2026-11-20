El intendente de Las Flores, Fabián Blanstein, firmó un boleto de compraventa con SERVINT S.R.L., representada por su socia gerente, María Emilia Acosta, mediante el cual se formalizó la opción de compra de la parcela que la firma ocupa actualmente en la Zona Industrial.

La operación se concretó en el marco del Programa Municipal “Promover Emprendedores”, una herramienta creada para acompañar la radicación, ampliación y consolidación de proyectos productivos y de servicios en el distrito.

Un nuevo paso para SERVINT

La empresa desarrolla actividades vinculadas con la prestación de servicios, entre ellas la provisión de baños químicos y otros bienes muebles, además de tareas de limpieza de instalaciones.

SERVINT había iniciado su radicación en la Zona Industrial en febrero de 2024, a partir de un acuerdo previo con el Municipio.

Desde entonces, la firma realizó las inversiones comprometidas, ejecutó la infraestructura necesaria y puso en funcionamiento su actividad.

Una parcela de más de 2.200 metros cuadrados

Luego de ese proceso, y tras el análisis favorable de la Comisión Evaluadora, el Municipio avanzó con la firma del boleto correspondiente a una parcela de 2.225,48 metros cuadrados.

La operación permite consolidar la presencia de la empresa dentro del predio y avanzar hacia una mayor estabilidad para su desarrollo futuro.

Cómo funciona Promover Emprendedores

El programa fue creado mediante la Ordenanza N.º 3686/2026 y establece un régimen para que distintos emprendimientos puedan acceder a parcelas municipales bajo determinadas condiciones.

Entre los requisitos se contemplan compromisos vinculados con inversión, construcción y puesta en funcionamiento de las actividades.

Una vez cumplidas esas condiciones, el esquema prevé la posibilidad de ejercer una opción de compra sobre los terrenos.

Inversión y desarrollo económico local

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de herramientas busca generar un marco favorable para que los proyectos puedan crecer y consolidarse dentro del distrito.

La intención es acompañar tanto a emprendimientos productivos como de servicios, facilitando su radicación y generando mejores condiciones para ampliar sus actividades.

La firma con SERVINT aparece así como una de las primeras experiencias concretas dentro de este esquema.

Más actividad en la Zona Industrial

La consolidación de nuevos proyectos también apunta a fortalecer el perfil de la Zona Industrial de Las Flores.

La incorporación y permanencia de empresas permite ampliar la actividad económica, generar nuevas inversiones y sumar servicios vinculados con distintos sectores.

En ese sentido, el programa busca que el predio pueda continuar creciendo de manera ordenada y con reglas claras para los emprendimientos que quieran instalarse.

Nuevas oportunidades para la ciudad

El Municipio también destacó que la consolidación de proyectos privados puede traducirse en nuevas oportunidades de desarrollo para Las Flores.

El objetivo es que la radicación de empresas no quede limitada únicamente a la ocupación del suelo, sino que esté acompañada por inversiones concretas y actividad sostenida.

Con la firma del boleto de compraventa, SERVINT dio un nuevo paso en ese proceso.

Una política para acompañar emprendimientos

A través de Promover Emprendedores, la gestión municipal busca sostener una política de acompañamiento a quienes apuestan por desarrollar actividades productivas y de servicios en Las Flores.

La iniciativa apunta a combinar disponibilidad de suelo, inversión privada y seguimiento municipal para consolidar proyectos a largo plazo.