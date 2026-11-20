La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, se reunió con emprendedores e instituciones que participaron de la Expo Cañuelas 2026 para intercambiar experiencias y conversar sobre las oportunidades que dejó la muestra. Tras el encuentro, ratificó el acompañamiento municipal a quienes producen, emprenden y generan empleo en el distrito.

“Nos reunimos con emprendedores e instituciones que fueron parte de la Expo Cañuelas 2026 para compartir sus experiencias y conversar sobre las oportunidades que generó este espacio”, expresó Fassi a través de sus redes sociales.

La reunión permitió retomar el diálogo con los participantes después de la exposición. En su mensaje, la jefa comunal vinculó la continuidad de estas iniciativas con la necesidad de sostener la actividad productiva y el trabajo local.

“En un contexto económico difícil, desde el Municipio seguimos trabajando comprometidamente junto a quienes producen, emprenden y generan trabajo, impulsando iniciativas como estas”, sostuvo.

Como se informó en Grupo La Provincia, la Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche se desarrollaron del 13 al 15 de noviembre, con una apertura encabezada por Fassi y Axel Kicillof. Durante aquella actividad, la intendenta destacó que más de 150 instituciones locales participaron de la preventa de entradas y que esa tarea permitió recaudar más de $250 millones para financiar sus actividades. grupolaprovincia.com

Ese antecedente aporta una dimensión concreta de la participación institucional en la muestra, que combinó propuestas productivas, comerciales, gastronómicas y culturales. El nuevo encuentro estuvo centrado en escuchar las experiencias de emprendedores y organizaciones que formaron parte de la edición 2026.

Fassi cerró su mensaje con una definición sobre el desarrollo del distrito y las posibilidades de llevar adelante proyectos locales: “Queremos que Cañuelas siga siendo una tierra de oportunidades, un lugar para desarrollar proyectos, concretar sueños y construir futuro”.