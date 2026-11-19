El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, continúa profundizando la agenda internacional del distrito a partir de una serie de intercambios con China que en los últimos días sumaron un nuevo capítulo con la visita de una delegación de la provincia de Hunan.

El encuentro se produjo luego de la misión de cooperación y promoción comercial que una comitiva del Municipio realizó recientemente en distintas ciudades del país asiático, con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales, conocer experiencias de gestión y generar nuevos contactos.

Una delegación de Hunan visitó Marcos Paz

Curutchet recibió a una comitiva encabezada por Liu Jian, subdirector del Departamento de Finanzas de Hunan, en el marco de una visita institucional al Municipio.

Durante el encuentro se intercambiaron experiencias relacionadas con administración pública, gestión de recursos y desarrollo local.

La delegación mostró especial interés en conocer el modelo de gestión de Marcos Paz y, en particular, la experiencia municipal vinculada con la administración fiscal.

Puntos de contacto en materia productiva

El intercambio también permitió analizar características productivas y agrícolas comunes que podrían abrir nuevos espacios de cooperación.

Desde el Municipio destacaron que la visita buscó explorar puntos de contacto entre ambas regiones y generar posibles oportunidades de trabajo conjunto.

La relación se inscribe en una agenda orientada a ampliar los vínculos con gobiernos y representantes de otros países y sumar experiencias que puedan tener aplicación local.

El balance de la misión en China

La llegada de la delegación de Hunan se produjo después de la recorrida que representantes de Marcos Paz realizaron por distintas ciudades chinas.

Curutchet, junto al equipo de Gestión Pública y Relaciones Internacionales, realizó un balance de esa experiencia y remarcó la importancia de sostener estos vínculos en el tiempo.

La responsable de Gestión Pública, Viviana Mignani, señaló que la comitiva recorrió miles de kilómetros y sostuvo que “después de tantos años de trabajo, era importante poder estar presentes en China”.

“Volvimos con un montón de experiencias, contactos y nuevas oportunidades de intercambio”, agregó.

“Tiempo, paciencia y perseverancia”

Curutchet puso el acento en la continuidad de las relaciones internacionales y en la necesidad de construirlas de manera sostenida.

“Las relaciones internacionales son tiempo, paciencia y perseverancia”, afirmó.

Según destacó, la misión permitió profundizar un vínculo que comenzó años atrás mediante distintos intercambios y visitas de representantes de ambos países.

Tecnología, producción y desarrollo urbano

Durante la recorrida por China, la delegación de Marcos Paz pudo conocer de primera mano experiencias vinculadas con desarrollo tecnológico, producción, infraestructura y planificación urbana.

El objetivo fue observar modelos de gestión y generar contactos que puedan abrir futuras oportunidades de cooperación.

El intercambio también permitió incorporar nuevas miradas sobre herramientas de desarrollo que podrían ser analizadas para el distrito.

Identidad local en el intercambio

La misión incluyó además distintos gestos de intercambio cultural.

La delegación recibió presentes representativos de la cultura china y, al mismo tiempo, llevó elementos vinculados con la identidad de Marcos Paz, entre ellos mates elaborados por artesanos locales.

Estos intercambios buscaron acompañar la agenda institucional y reforzar el vínculo entre ambas comunidades.

Una relación que empieza a abrir oportunidades

Desde el Municipio señalaron que el trabajo sostenido durante los últimos años comienza a traducirse en nuevos contactos y posibilidades concretas de intercambio.

La visita de la delegación de Hunan aparece como una continuidad de la misión realizada en China y como una nueva instancia para analizar proyectos comunes.

El objetivo es mantener abiertos canales de cooperación en áreas vinculadas con gestión pública, producción, tecnología y desarrollo económico.

Marcos Paz busca ampliar su proyección

La agenda con China forma parte de una estrategia municipal destinada a posicionar a Marcos Paz en espacios internacionales y generar nuevas oportunidades para el distrito.

Curutchet destacó que el proceso requiere continuidad y construcción de confianza a largo plazo.