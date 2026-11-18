El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, anunció un plan de obras para los próximos meses que abarca pavimentación, entubamiento y renovación de espacios públicos. Entre las intervenciones previstas figuran mejoras en los accesos a General Conesa y Villa Roch, trabajos en el boulevard Néstor Kirchner y la puesta en valor de instalaciones culturales y recreativas.

Héctor Olivera

Uno de los proyectos es la remodelación del Complejo Cultural, cuya ejecución ya comenzó. La intervención está destinada a mejorar el espacio donde se desarrollan actividades culturales y encuentros comunitarios.

El anuncio también incluye la renovación de la plaza de juegos “Mundo Maravilloso”. Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de uso de un lugar destinado especialmente a los chicos y a las familias del distrito.

Mejoras en los accesos y obras en las calles

En materia de infraestructura urbana, el plan contempla la puesta en valor de los accesos a General Conesa y Villa Roch. A estas tareas se sumarán obras de pavimentación y el entubamiento en las calles del boulevard Néstor Kirchner.

Las intervenciones tienen como objetivos mejorar la circulación y las condiciones de los espacios compartidos. La planificación presentada por Olivera combina así trabajos sobre la infraestructura vial con la renovación de lugares de uso comunitario.

El conjunto de proyectos se suma a otras intervenciones en el distrito, entre ellas las obras de cloacas, el mantenimiento de edificios escolares y los trabajos en el SUM Municipal. La agenda también contempla la culminación de la Casa de la Provincia.

Con este anuncio, el municipio incorporó nuevas actuaciones a su programa de infraestructura. Mientras la remodelación del Complejo Cultural ya se encuentra en ejecución, las restantes intervenciones fueron presentadas como parte de la agenda de obras que se desarrollará durante los próximos meses.