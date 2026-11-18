El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, expresó su respaldo al gobernador Axel Kicillof mediante una serie de publicaciones en redes sociales por el Día de la Militancia. En su mensaje del 17 de noviembre, destacó el acompañamiento del interior bonaerense y reivindicó la participación territorial como parte de la construcción política del peronismo.

“Quiero saludar especialmente a un compañero incansable: nuestro gobernador”, escribió Alessandro al mencionar a Kicillof. A continuación, sostuvo: “Con la convicción de siempre y el respaldo del interior bonaerense, seguimos trabajando codo a codo por la dignidad de nuestro pueblo”.

El jefe comunal vinculó ese apoyo con la tarea de quienes militan en el distrito. Desde Salto, hizo un reconocimiento a “cada compañera y compañero que camina los barrios” y planteó una definición sobre el lugar del peronismo del interior en el escenario provincial.

“Reafirmamos que el peronismo del interior está de pie, unido y mirando hacia adelante, acompañando a quien todos los días da la cara por la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Sus declaraciones se conocieron durante una jornada atravesada por las distintas convocatorias del justicialismo. Como se informó en Grupo La Provincia, el Día de la Militancia encontró a los sectores del peronismo con agendas diferenciadas y discusiones sobre su construcción política hacia 2027. grupolaprovincia.com

En sus publicaciones, Alessandro concentró el mensaje en el respaldo al gobernador, la unidad del peronismo del interior y el reconocimiento a la militancia barrial. El saludo final extendió ese reconocimiento a quienes participan políticamente en toda la provincia.

“No hay proyecto posible sin militancia ni futuro sin justicia social”, afirmó. Y concluyó: “Feliz Día de la Militancia a quienes ponen el corazón en cada rincón de nuestra provincia”.