El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, apareció entre las tendencias de X en Argentina durante el Día de la Militancia. La jornada incluyó publicaciones de apoyo a su figura, referencias a sus recorridas por la provincia de Buenos Aires y consignas que lo promovieron para la Gobernación bonaerense.

Cuentas vinculadas al peronismo, agrupaciones juveniles y dirigentes políticos utilizaron la conmemoración del 17 de noviembre para compartir mensajes sobre el jefe comunal. Entre las expresiones difundidas figuraron “Espinoza cumple”, “Espinoza gobernador” y “Feliz día al futuro gobernador de la Provincia”.

Esos mensajes plantearon el respaldo de sus seguidores a una eventual postulación provincial. Las consignas circularon junto con saludos a la militancia de La Matanza y publicaciones que retomaron sus actividades en el Conurbano y el interior bonaerense.

La fecha recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972. En esta oportunidad, parte de las expresiones del peronismo matancero se concentró en las redes sociales, donde también se difundieron llamados a la unidad.

La actividad digital acompañó los planteos que Espinoza viene realizando en sus intervenciones públicas. El intendente puso el foco en la defensa de la industria, el comercio y el turismo, y cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional.

Durante una recorrida por el interior bonaerense, el titular de la FAM había convocado a construir un espacio que incorporara a distintos sectores del peronismo y a otras identidades políticas. Su llamado incluyó a radicales, vecinalistas, nacionalistas, socialistas y votantes desencantados con Javier Milei.

En esa intervención, propuso formar “un gran movimiento nacional que abrace los sueños y las demandas de las nuevas generaciones, de nuestra juventud, y de cada argentina y argentino para generar una nueva Argentina”.