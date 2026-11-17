La Municipalidad de Benito Juárez comenzó a trabajar en la organización de la 24ª Fiesta Provincial de la Frambuesa, que se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027 en el Predio Municipal de Villa Cacique-Barker.

La planificación ya tuvo una primera instancia formal de trabajo con funcionarios municipales e integrantes de la Asociación Civil “Por Mi Pueblo”, entidad que nuclea a instituciones de Barker y Villa Cacique y que participa de la organización de la celebración.

Primeros pasos hacia la edición 2027

Durante la reunión se comenzó a delinear la estructura de la próxima edición y se avanzó sobre distintas propuestas que formarán parte de las tres jornadas.

El objetivo es llegar a febrero con una programación amplia y una organización que permita seguir consolidando una fiesta que ocupa un lugar destacado dentro de la agenda cultural y turística del distrito.

Balance de las ediciones anteriores

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis de lo ocurrido en años anteriores.

Los participantes repasaron los aspectos que tuvieron buen resultado y también identificaron cuestiones que pueden mejorarse, con la intención de ajustar la organización y fortalecer la experiencia tanto para vecinos como para visitantes.

La evaluación fue planteada como una instancia necesaria para sostener el crecimiento de la fiesta y corregir aspectos logísticos y de programación.

Comenzó a definirse la grilla

La reunión también permitió avanzar en la definición de una parte de la grilla artística.

Además, comenzaron a delinearse las propuestas de entretenimiento que acompañarán las tres jornadas y que buscarán ampliar la oferta de actividades para distintos públicos.

Si bien la programación completa todavía se encuentra en proceso de armado, la organización ya dio sus primeros pasos concretos.

Una fiesta con impacto cultural y turístico

La Fiesta Provincial de la Frambuesa se consolidó con el paso de los años como uno de los eventos más representativos de Benito Juárez.

Además de su dimensión cultural, la celebración genera movimiento turístico y convoca a visitantes que llegan a Villa Cacique-Barker durante el fin de semana.

La edición 2027 volverá a buscar ese impacto, combinando espectáculos, actividades recreativas y propuestas vinculadas con la identidad local.

Trabajo conjunto entre Municipio e instituciones

La organización vuelve a apoyarse en una articulación entre el Municipio y la Asociación Civil “Por Mi Pueblo”.

El trabajo conjunto permite incorporar la mirada de instituciones de Barker y Villa Cacique y coordinar distintos aspectos vinculados con la programación, la logística y la participación comunitaria.

Ese esquema de organización busca sostener el carácter local de la fiesta y, al mismo tiempo, ampliar su alcance.

Quiénes participaron de la reunión

Del encuentro participaron la intendenta interina María Teresa Ricci; el jefe de Gabinete, Jorge Ismael; la delegada de Barker, Ximena Fernández; el director de Turismo, Alejandro Hernández; la subdirectora del área, Alejandra Stanley; y la directora de Prensa y Comunicación, Guillermina Tolosa.

También estuvieron presentes representantes de la Asociación Civil “Por Mi Pueblo”, encabezados por su presidente, Marcelo Vola.