Balcarce dio un nuevo paso en el desarrollo de su circuito vitivinícola con la realización de la primera recorrida institucional por bodegas y viñedos del distrito, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Producción municipal.

La actividad se realizó en el marco de los festejos por el 126° aniversario de Los Pinos y tuvo como objetivo mostrar el crecimiento de la actividad vitivinícola local, generar vínculos entre distintos actores y abrir nuevas posibilidades de articulación entre el sector público y privado.

Una recorrida por establecimientos del distrito

Durante la jornada, los participantes visitaron Bodegas y Viñedos Balcarce, Finca Gil y los viñedos Los Pinos.

En cada uno de los establecimientos pudieron conocer las instalaciones, los proyectos productivos y las características de una actividad que viene ganando terreno dentro del distrito.

La propuesta permitió mostrar de manera directa el potencial del sector y las posibilidades de integrarlo a nuevas experiencias vinculadas con el turismo.

Reino acompañó la primera experiencia

La recorrida contó con la presencia del intendente Esteban Reino, quien participó junto a empresarios locales, propietarios de hoteles, representantes de agencias de viajes, prestadores turísticos e instituciones de la comunidad.

También formaron parte de la actividad representantes del Bureau de Mar del Plata y de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

La presencia de actores vinculados con el turismo buscó favorecer nuevos contactos y generar oportunidades para incorporar la producción vitivinícola a futuras propuestas y circuitos.

Turismo y producción en una misma propuesta

El punto de encuentro fue el Módulo de Información Turística ubicado en Plaza Libertad.

Desde allí, los participantes partieron en un colectivo para recorrer los distintos establecimientos y conocer de primera mano el desarrollo de la actividad.

La iniciativa buscó mostrar que la producción vitivinícola puede convertirse también en una experiencia turística capaz de complementar otros atractivos ya consolidados en Balcarce.

Nuevos vínculos con el sector privado

Uno de los objetivos principales de la jornada fue promover el intercambio entre productores, prestadores turísticos, empresarios y representantes institucionales.

La intención es que las bodegas y viñedos puedan integrarse progresivamente a una oferta que combine visitas, producción local y experiencias vinculadas con el territorio.

Este tipo de articulación permitiría sumar alternativas para quienes visitan Balcarce y, al mismo tiempo, acompañar el crecimiento de emprendimientos locales.

Una actividad en expansión

El desarrollo vitivinícola comienza a ocupar un nuevo lugar dentro del perfil productivo y turístico del distrito.

La recorrida permitió poner en valor proyectos que ya están en marcha y mostrar las posibilidades de crecimiento de una actividad que puede sumar identidad y diversificación a la oferta local.

La experiencia también funcionó como una primera instancia de promoción institucional del circuito.

Diversificar la oferta turística de Balcarce

Desde el Municipio destacaron que esta primera recorrida representa un paso para seguir posicionando a Balcarce como un destino que combina producción, turismo y experiencias.

La apuesta apunta a aprovechar recursos locales y acompañar nuevas propuestas capaces de ampliar los motivos de visita al distrito.