El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que la reparación del sector de El Cholo ya fue adjudicada y que el Municipio apunta a comenzar los trabajos durante la primera semana de diciembre. La ejecución demandaría seis meses, aunque la gestión local buscará acortar ese plazo. El anuncio estuvo acompañado por críticas a Javier Milei y Alberto Fernández por la situación del Paso Urbano.

Susbielles

La intervención comprende 7,5 kilómetros de la Ruta Nacional 33, desde el cruce con la Ruta Nacional 3 hasta la rotonda de Bosque Alto. Demandará $2.536 millones, aportados por la comuna y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Los trabajos quedaron a cargo de Ingeniería y Arquitectura S.R.L., seleccionada entre cinco oferentes. Incluyen reparaciones superficiales y profundas del pavimento, fresado, una nueva carpeta asfáltica y recuperación de los desvíos de tierra deteriorados.

Recursos locales para una traza nacional

Susbielles cuestionó que el Municipio deba afrontar una reparación sobre infraestructura nacional. Para dimensionar el esfuerzo presupuestario, señaló que los recursos permitirían repavimentar unas 80 cuadras o construir aproximadamente 45 cuadras nuevas de asfalto.

El intendente vinculó la decisión con los problemas de seguridad vial, los daños que sufren los vehículos y el deterioro de uno de los accesos a la ciudad. También anticipó que deberán organizarse desvíos para mantener la circulación durante las tareas.

Críticas a las distintas gestiones nacionales

“Alberto Fernández es otro que cagó a Bahía y el actual gobierno también”, afirmó Susbielles. Además, reclamó que la dirigencia local deje de lado las diferencias partidarias para gestionar inversiones.

Su cuestionamiento también alcanzó a la administración de Mauricio Macri. Según sostuvo, aquella gestión debía entregar la obra con un avance del 58%, pero llegó al 12%; durante la presidencia de Alberto Fernández, indicó, se alcanzó el 44% sin finalizarla.

Respecto del Gobierno actual, Susbielles reprochó la falta de mantenimiento vial y cuestionó el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. También sostuvo que Bahía Blanca no recibió fondos nacionales para las intervenciones hidráulicas y reclamó respuestas al ministro de Economía, Luis Caputo.