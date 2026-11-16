El intendente de Castelli, Francisco Echarren, criticó al presidente Javier Milei por los resultados de su política económica y puso el foco en la persistencia de la inflación y su impacto sobre los ingresos. A través de una publicación en X, cuestionó las promesas de una reducción de los aumentos y comparó el escenario argentino con el brasileño.

“Argentina es el segundo país con más inflación de Latinoamérica. Solo nos gana Venezuela”, sostuvo Echarren. En el mismo mensaje, interpeló al Gobierno nacional: “¿Y la inflación casi cero que nos prometían?”.

La comparación regional fue parte central de su planteo. Al referirse a esa promesa, afirmó: “La tuvo el Brasil del ‘comunista’ Lula”. Con esa expresión, contrapuso los resultados que atribuyó a la gestión brasileña con los del programa económico de Milei.

Echarren también apuntó al efecto de los aumentos sobre los trabajadores. “Acá todo aumenta y tu sueldo pierde contra la inflación”, expresó, y cerró el mensaje con una ironía dirigida al Presidente: “Pero el experto en economía era Milei…”.

El cuestionamiento se produjo después de la difusión del último índice de precios. Como se informó en Grupo La Provincia, la inflación de octubre fue del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre. El acumulado de los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

En Brasil, el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio registró una suba mensual del 0,14% en octubre y acumuló un 4,63% en doce meses, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística difundidos por la agencia pública de noticias. El registro cercano a cero correspondió, por lo tanto, a la medición mensual.