Ramallo: más de 50 familias avanzaron con sus escrituras y el Municipio sumó 30 hectáreas

Más de 50 familias de Ramallo avanzaron en el proceso para obtener el título definitivo de sus viviendas durante una nueva jornada de regularización dominial realizada en el Aula Magna del Centro Universitario José Orlando Gaeto.

La actividad se desarrolló de manera conjunta entre la Municipalidad de Ramallo y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una política orientada a brindar mayor seguridad jurídica a los vecinos que todavía no cuentan con la escritura definitiva de sus hogares.

Más de 50 familias firmaron sus escrituras

Durante el acto se concretaron firmas correspondientes a distintos programas y marcos legales que permiten avanzar en la regularización de la propiedad.

Entre ellos se encuentran el Instituto de la Vivienda, la Ley 10.830, la Ley 24.320 de Prescripción Adquisitiva, el Plan Familia Propietaria y el Régimen de Vivienda Familiar.

Estas herramientas permiten encauzar diferentes situaciones dominiales y facilitar que las familias puedan acceder a la documentación que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas.

Seguridad jurídica para los hogares

La jornada formó parte del Programa de Regularización Dominial impulsado por la gestión del intendente Mauro David Poletti.

El objetivo es acompañar a los vecinos que, por distintas razones, no lograron completar anteriormente el proceso de escrituración y necesitan avanzar hacia la titularidad definitiva.

Contar con la escritura permite otorgar mayor seguridad sobre la vivienda, ordenar la situación patrimonial de las familias y facilitar futuras gestiones relacionadas con el inmueble.

El Municipio incorporó 30 hectáreas

El encuentro tuvo además otro punto relevante: la firma de una escritura entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Fiplasto S.A.

A partir de ese acuerdo, el Municipio incorporó 30 hectáreas a su patrimonio.

Las tierras serán destinadas a futuros proyectos orientados principalmente al acceso al suelo y al desarrollo habitacional, con la intención de ampliar las posibilidades de respuesta frente a la demanda de viviendas y lotes.

Tierra para futuros proyectos

La incorporación de estas hectáreas abre una nueva instancia de planificación para el desarrollo urbano del distrito.

Desde el Municipio señalaron que el destino estará vinculado principalmente con iniciativas que permitan facilitar el acceso a la tierra y generar nuevas alternativas habitacionales para las familias de Ramallo.

La disponibilidad de suelo municipal constituye una herramienta para proyectar futuras políticas de vivienda y ordenar el crecimiento de nuevas áreas.

Regularización y planificación habitacional

La firma de escrituras y la incorporación de las 30 hectáreas forman parte de dos líneas complementarias de trabajo.

Por un lado, se busca resolver situaciones dominiales existentes y otorgar seguridad jurídica a familias que ya habitan sus viviendas. Por otro, se incorporan tierras para poder planificar nuevas soluciones habitacionales a futuro.

De esta manera, la gestión municipal busca combinar la regularización de derechos ya existentes con la generación de nuevas oportunidades de acceso a la tierra.