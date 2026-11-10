Ramallo reforzó una vía clave para vecinos y visitantes

La Municipalidad de Ramallo llevó adelante una serie de trabajos sobre calle Frondizi con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en un sector estratégico de la ciudad.

La intervención incluyó 800 metros de entoscado y mejorado con escoria, además de la instalación de iluminación LED, lo que permitirá contar con una traza más segura y funcional para los vecinos y para quienes utilizan este corredor de manera habitual.

Una nueva alternativa de circulación

Uno de los principales objetivos de la obra es generar una vía alternativa a las avenidas Dusso y Newbery.

La mejora sobre Frondizi permitirá redistribuir parte del tránsito y ofrecer otra opción para quienes se desplazan por la zona, especialmente en momentos de mayor circulación.

La nueva condición de la calle también busca facilitar los recorridos internos y mejorar la conexión entre distintos sectores.

Mejor acceso hacia el Camping del Club Defensores

La intervención tendrá además impacto sobre quienes se trasladan hacia el Camping del Club Defensores.

Al mejorar el estado de la calzada, el acceso podrá realizarse en mejores condiciones, con mayor comodidad y seguridad.

La obra beneficia así tanto a los residentes del sector como a quienes utilizan la calle para llegar a espacios recreativos.

Entoscado y mejorado con escoria

Los trabajos abarcaron 800 metros de calle y contemplaron tareas de entoscado y aplicación de escoria.

Este tipo de intervención permite consolidar la superficie y mejorar la transitabilidad, especialmente en tramos que requieren una base más firme para sostener el paso de vehículos.

El objetivo es reducir las dificultades de circulación y ofrecer una traza más estable.

Nueva iluminación LED

La obra se completó con la instalación de luminarias LED.

La incorporación de nueva iluminación busca mejorar la visibilidad durante la noche y reforzar la seguridad vial y peatonal.

Además, permite contar con un corredor mejor acondicionado para los movimientos cotidianos de los vecinos.

Más conectividad para el sector

La puesta en valor de calle Frondizi apunta a fortalecer la conectividad en una zona que necesitaba mejores condiciones de circulación.

La intervención combina mejoras viales con nueva iluminación, generando un corredor más seguro y accesible.