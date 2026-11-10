Gianini anunció suba salarial y avanzó con una agenda productiva regional

La Municipalidad de Carlos Tejedor avanzó en dos frentes vinculados con la gestión salarial y la articulación productiva. Por un lado, la intendenta María Celia Gianini firmó un aumento general del 10% para todos los trabajadores y trabajadoras municipales. Por otro, el distrito se prepara para recibir en diciembre una reunión regional de referentes empresariales del noroeste bonaerense.

El incremento salarial será percibido con los haberes correspondientes al último día hábil de noviembre y alcanza de manera general al personal municipal.

Un aumento del 10% para trabajadores municipales

La medida fue formalizada por la intendenta y representa una nueva actualización para quienes se desempeñan en el ámbito municipal.

El aumento será del 10% y se aplicará de manera general, con impacto en los ingresos que los trabajadores percibirán a fin de mes.

Desde el Municipio destacaron que la decisión forma parte de una política de acompañamiento a los empleados comunales en un contexto económico que sigue exigiendo revisiones salariales periódicas.

Carlos Tejedor será sede de un encuentro empresarial

En otro orden, Gianini mantuvo una reunión de trabajo en el Palacio Municipal para coordinar una próxima actividad regional vinculada con el sector comercial, industrial y de servicios.

Participaron la secretaria de Gobierno, Ana Álvarez de Mello; la coordinadora del Centro Comunitario Polivalente, Mirna Caperelli; el presidente de la Unión de Comerciantes, Industria y Servicios de Carlos Tejedor, Néstor Dardo Dameno; y miembros de la comisión de la entidad.

Reunión con delegados del noroeste bonaerense

El encuentro tuvo como objetivo organizar la próxima reunión de la Comisión Directiva con delegados de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense.

La actividad se desarrollará durante diciembre y tendrá a Carlos Tejedor como sede, lo que permitirá reunir en el distrito a representantes de distintas localidades de la región.

La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio entre referentes empresariales y fortalecer la articulación institucional.

Una agenda de trabajo regional

La reunión prevista para diciembre buscará poner en común las realidades de los distintos sectores productivos y comerciales de la región.

La presencia de delegados de diferentes municipios permitirá abrir una instancia de diálogo sobre necesidades, desafíos y posibles líneas de trabajo conjunto.

Desde la comuna señalaron que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer los vínculos entre entidades y a consolidar una agenda regional.