Watson reivindicó el mensaje de León XIV y cuestionó el individualismo

Andrés Watson destacó las palabras del Papa y planteó que una Argentina mejor requiere compromiso con los demás. Convocó a acompañar a quienes atraviesan mayores necesidades.
Municipales10 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Andrés Watson reivindicó el mensaje del papa León XIV y sostuvo que la construcción de una Argentina mejor exige anteponer el compromiso con los demás al individualismo. A través de sus redes sociales, llamó a fortalecer la solidaridad y a priorizar a quienes más lo necesitan.

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“Las palabras del Papa León XIV nos dejan un mensaje que no podemos olvidar: no hay una Argentina mejor si el individualismo está por encima del compromiso con los demás”, expresó. Así, vinculó su reflexión sobre las definiciones del Pontífice con la responsabilidad de acompañar a otras personas.

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Las publicaciones se suman a las repercusiones de los mensajes del Papa durante su visita al país. Como se informó en Grupo La Provincia, León XIV reivindicó la dignidad de las personas con discapacidad durante su encuentro con la comunidad del Cottolengo Don Orione de Claypole, donde también destacó la tarea de quienes brindan cuidados y alentó la participación de los jóvenes en el voluntariado.

En una segunda publicación del mismo hilo, Watson precisó qué prioridades considera necesarias para construir el país al que aspira. “El país que queremos se construye tendiendo una mano, pensando en el otro y poniendo siempre en primer lugar a quienes más lo necesitan”, afirmó.

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