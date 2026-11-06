Otermín: "Estamos unidos para defender a los bonaerenses de la crueldad de Milei"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó de la reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y respaldó la estrategia de unidad del espacio, al tiempo que lanzó críticas contra el Gobierno nacional y planteó la necesidad de construir una alternativa política de cara al futuro.

El jefe comunal también desarrolló una agenda vinculada con la educación y la participación comunitaria al recibir a representantes de Scholas Occurrentes, en la previa de la visita del papa León XIV al país y de su paso por la región.

Otermín pidió unidad y cuestionó al Gobierno nacional

Otermín participó del encuentro del Consejo del PJ bonaerense junto al gobernador Axel Kicillof y otros dirigentes del espacio, en una reunión en la que se resolvió convocar al Congreso partidario para el próximo 21 de noviembre.

“Estamos unidos para defender a los bonaerenses de la crueldad de Milei y vamos a trabajar para construir una alternativa para la Argentina”, afirmó el intendente.

En ese marco, también se refirió al reclamo que la Provincia mantiene contra la Nación por distintos fondos y transferencias. “El Gobierno nacional se apropió de 31 billones de la Provincia, es fundamental plantearlo con claridad”, sostuvo, en línea con la posición expresada por el PJ bonaerense.

Congreso del PJ para el 21 de noviembre

Durante la reunión partidaria quedó formalizada la convocatoria al Congreso del Partido Justicialista bonaerense para el 21 de noviembre, una instancia que buscará ordenar la agenda interna y avanzar en definiciones políticas dentro del espacio.

Otermín vinculó ese encuentro con la necesidad de fortalecer la unidad y construir una propuesta común. En el documento difundido por el partido también se incluyó el reclamo por la situación de Cristina Fernández de Kirchner y el pedido de restitución de sus derechos políticos.

“El pedido de libertad de Cristina y la restitución de sus derechos políticos es una tarea que asume en su conjunto el peronismo de la Provincia”, expresó el intendente.

Expectativa por la visita del papa León XIV

Otermín también hizo referencia a la próxima visita del papa León XIV y expresó su expectativa por el impacto que puede tener su presencia en la región.

“Recibimos con inmensa alegría la inminente visita del Papa León XIV”, señaló, y manifestó su deseo de que la llegada del pontífice contribuya a “fortalecer la fe, renovar la esperanza, visibilizar a los más humildes y convocar al encuentro”.

La visita incluye el paso del Papa por la diócesis de Lomas de Zamora y su llegada al Cottolengo Don Orione de Claypole, uno de los puntos centrales de su recorrido por el sur del Conurbano.

Un encuentro con Scholas Occurrentes

En ese contexto, Otermín recibió junto al equipo del Gobierno de la Comunidad a referentes de Scholas Occurrentes, el movimiento educativo impulsado originalmente por el papa Francisco.

La reunión tuvo como eje la defensa de la educación y el fortalecimiento de los espacios de formación que trabajan con jóvenes y construyen comunidad.

“El legado de Francisco para cuidar la educación y el futuro de nuestros pibes”, resumió el intendente al presentar la actividad.

Educación y comunidad como ejes

Otermín destacó que el encuentro con Scholas se dio en un momento especial, marcado por la próxima llegada de León XIV y por la necesidad de fortalecer instituciones educativas y comunitarias.

“Queremos aportar nuestras ideas para defender las escuelas y espacios de formación que construyen comunidad”, sostuvo el jefe comunal.

La intención es profundizar iniciativas que articulen educación, participación juvenil y acompañamiento social, tomando como referencia el trabajo que Scholas desarrolla en distintos países.