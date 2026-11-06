Julián Álvarez homenajeó a más de 200 trabajadores municipales en Lanús

Más de 200 trabajadores y trabajadoras municipales de Lanús recibieron reconocimientos por su trayectoria durante un acto encabezado por el intendente Julián Álvarez. La ceremonia distinguió a empleados con 25, 30, 35 y 40 años de servicio, en vísperas del Día del Trabajador y de la Trabajadora Municipal, que se conmemorará el domingo 8 de noviembre.

La actividad se desarrolló en el Microestadio Lionel Messi, ubicado en el Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada. Participaron autoridades locales y representantes de los tres sindicatos municipales.

Durante el homenaje, Álvarez vinculó las trayectorias de los empleados con la historia de Lanús. “Venimos a homenajear a nuestros compañeros y compañeras de trabajo que representan la memoria histórica del Municipio, y que es ni más ni menos que la historia de nuestra ciudad”, manifestó.

El intendente también destacó el sentido de pertenencia de quienes desarrollaron buena parte de su vida laboral en la administración municipal. “Ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos, de ser lanusenses y estar orgullosos de eso, hoy es una rebelión ante la instantaneidad y lo efímero”, sostuvo.

Al agradecer el trabajo del personal, puso el acento en la atención a la comunidad. “Quiero agradecerles a cada uno y a cada una por estar siempre a disposición de los vecinos y las vecinas, porque su tarea es fundamental para seguir construyendo la ciudad que nos merecemos”, expresó.

Del encuentro participaron funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y consejeros escolares. También estuvieron presentes representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Lanús y del Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (SEMLA).