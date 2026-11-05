Recoulat y Rodríguez abordaron la formalización de productores de chacinados en Trenque Lauquen

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, participó junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, de un encuentro regional sobre la formalización de fábricas de chacinados y salazones de pequeña escala. La actividad estuvo centrada en las condiciones de habilitación y las posibilidades de ampliar los mercados para los productores.

El distrito cuenta con 11 de los 60 establecimientos charcuteros habilitados en la provincia de Buenos Aires, casi el 20% del total provincial. Ese peso local formó parte de una jornada que también incluyó la entrega de plantines del programa Huerta Urbana Bonaerense y una recorrida del ministro por un molino harinero.

Habilitaciones para ampliar los mercados de los pequeños productores

El encuentro fue organizado por la Dirección Provincial de Ganadería y contó con la participación del director de Ganadería del Ministerio, Marcos Pérez Visñuk. Rodríguez explicó los alcances de la Resolución 350/2025, que complementa la Ley Provincial de Carnes N.º 11.123 y establece un régimen específico para establecimientos de pequeña escala.

Según explicó el Ministerio, el esquema contempla requisitos edilicios e higiénico-sanitarios adecuados a la actividad, junto con condiciones de rotulación y trazabilidad. La habilitación permite comercializar los productos en todo el territorio bonaerense.

Rodríguez sostuvo que la revisión de las exigencias buscó remover obstáculos que dificultaban el ingreso de pequeños elaboradores al sistema formal, sin resignar las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los alimentos.

“Muchas veces los requisitos terminaban siendo una verdadera pared para quien quería empezar a producir. Nosotros lo que decimos es que la habilitación tiene que ser un primer escalón que se pueda subir”, afirmó.

El ministro también vinculó la formalización con la posibilidad de ingresar a comercios, vender fuera del municipio de origen e identificar los productos mediante un rótulo. Planteó que esas herramientas permiten mejorar las condiciones de comercialización y acompañar el crecimiento de los emprendimientos.

“Nosotros queremos que haya muchos productores. La normativa sanitaria tiene que ser la adecuada para cada escala, garantizando por supuesto lo fundamental, que es la inocuidad del alimento”, expresó.

Recoulat y Rodríguez compartieron la entrega de plantines

Durante la visita, el ministro y el intendente participaron junto a la productora Karina Hein de una entrega de bandejas plantineras del programa Huerta Urbana Bonaerense.

La actividad correspondió a la quinta convocatoria de la temporada Primavera-Verano 2026/2027. La distribución prevista comprende 86 bandejas para 25 beneficiarios de seis municipios: Trenque Lauquen, Rivadavia, Salliqueló, General Villegas, Pehuajó y Pellegrini.

El programa promueve la producción local de alimentos frescos mediante huertas comunitarias en escuelas, hospitales, clubes y organizaciones sociales. Rodríguez destacó que estos espacios también cumplen funciones educativas y permiten organizar tareas colectivas dentro de cada comunidad.

“Cuando una huerta funciona en una escuela, es una manera de enseñar que los alimentos no aparecen en la góndola del supermercado, sino que detrás hay un trabajo y un proceso de producción”, señaló.

De acuerdo con los datos del Ministerio, Huerta Urbana Bonaerense ya asistió a 3.663 huertas de los 135 municipios, con plantines de 12 variedades hortícolas. A octubre de 2026, la quinta convocatoria de primavera-verano registraba 1.700 huertas inscriptas.

Agregado de valor en un molino agroecológico

La agenda de Rodríguez incluyó una visita al molino de Gonzalo Rondini y Noelia Prieto, fundadores de Fincas El Paraíso. Allí se procesan cereales mediante molienda a piedra y se elaboran harinas integrales y panificados.

El emprendimiento produce trigo, centeno y trigo sarraceno con un sistema agroecológico. También elabora aceite de girasol alto oleico, aromáticas envasadas y pastas secas, y sus productos cuentan con certificación orgánica y agroecológica.

Desde 2024, el establecimiento tiene 52 hectáreas inscriptas en el Registro de Productores Agroecológicos de la Provincia de Buenos Aires. La elaboración de alimentos a partir de sus propios cultivos fue otro de los ejes de la recorrida, centrada en el agregado de valor en origen.