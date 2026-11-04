Fassi acompañó la entrega de terrenos y recorrió obras en Alejandro Petión

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó una jornada junto a familias de Amelia II-Los Campitos y Ayres de Casares, que recibieron la posesión de sus terrenos en el marco del programa “Cañuelas, Mi Lugar”.

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para vecinos y jóvenes del distrito, con el objetivo de que puedan comenzar a proyectar y construir su vivienda propia dentro del partido.

Acceso a la tierra para nuevas familias

Durante la jornada, las familias beneficiarias recibieron la posesión de los terrenos correspondientes, dando un paso concreto dentro del proceso de acceso al suelo urbano.

Fassi destacó que el programa fue creado para generar oportunidades para quienes buscan establecerse y construir su futuro en Cañuelas, especialmente en un contexto donde el acceso a la tierra representa una de las principales dificultades para muchas familias.

“Cañuelas, Mi Lugar”

La intendenta remarcó que el programa apunta a facilitar el acceso a lotes y acompañar a los beneficiarios en el camino hacia la vivienda propia.

“Este programa se creó para que más vecinos y los jóvenes puedan acceder a la tierra y empezar a construir su casa propia en el distrito”, expresó.

En ese sentido, Fassi sostuvo que la política forma parte de una mirada de gestión que busca acompañar a las familias en distintas etapas de su vida.

“Creemos en un Estado presente”

La jefa comunal también vinculó la iniciativa con el rol que, a su entender, debe cumplir el Estado local.

“Creemos en un Estado presente, que genere oportunidades y acompañe a las familias en cada etapa de su vida”, afirmó.

La entrega de posesiones en Amelia II-Los Campitos y Ayres de Casares se inscribe así dentro de una política orientada a ampliar el acceso al suelo y generar nuevas posibilidades habitacionales.

Obras en Alejandro Petión

En otro orden, Fassi recorrió la localidad de Alejandro Petión, donde el Municipio lleva adelante distintos trabajos de infraestructura y mantenimiento urbano.

La intendenta estuvo acompañada por el delegado Germán Ledesma, Eugenia López y Luis “Tomate” Marconi, con quienes supervisó las intervenciones que se desarrollan en distintos sectores.

Arreglo de calles y zanjeo

Entre las tareas en marcha se encuentran trabajos de arreglo de calles y zanjeo.

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación y favorecer el escurrimiento del agua en sectores donde se requieren mejoras de infraestructura.

El objetivo es avanzar de manera progresiva sobre distintos puntos de la localidad y responder a necesidades planteadas por los vecinos.

Nuevas luminarias

Las obras en Alejandro Petión incluyen además la colocación de luminarias.

La incorporación de nuevos puntos de luz busca mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad en calles y sectores de uso cotidiano.

La intervención se suma a los trabajos de mantenimiento vial y drenaje que el Municipio desarrolla en la localidad.