Moccero participó de un encuentro regional sobre violencias de género en Coronel Suárez

Coronel Suárez fue sede del Ateneo Regional de Reflexión y Formación sobre Casos Críticos y Alto Riesgo, un encuentro que reunió a equipos de Género de toda la Sexta Sección para trabajar sobre la prevención y el abordaje de las violencias. La actividad se desarrolló en CREUS y contó con la participación del intendente Ricardo Moccero y de Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense.

Durante la jornada se compartieron herramientas y programas provinciales destinados a fortalecer las intervenciones y el acompañamiento. Entre ellos se presentó el Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias.

El intercambio estuvo centrado en las estrategias para abordar situaciones complejas y de alto riesgo. La propuesta buscó fortalecer la formación de los equipos y la articulación regional en las tareas de prevención y protección.

Moccero destacó la importancia de sostener estos espacios de reflexión y el protagonismo de las mujeres. Además, cuestionó al Gobierno nacional al señalar que el contexto está marcado, según su evaluación, por discursos de odio, discriminación y violencia institucional.

La actividad también estuvo atravesada por la conmoción ante el caso de Nancy Godoy, investigado como femicidio. Su mención estuvo vinculada con la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección frente a las violencias de género.

Del Ateneo participaron, además, las autoridades provinciales Valeria Monetta, Sonia Sánchez, Julieta Tizzano y Gisela Ghigliani, junto con los equipos de Género de la región. El trabajo compartido puso el foco en las herramientas disponibles para intervenir y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.