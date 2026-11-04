Garate recorrió las obras de dos nuevas fábricas de Sol Pampeano en Tres Arroyos

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, recorrió las obras de dos nuevas fábricas de Sol Pampeano en el Parque Industrial local. Los proyectos están destinados a la producción de galletitas y pastas y, según informó, tienen plazos previstos para el primer y el segundo semestre de 2027, respectivamente.

La planta de galletitas contempla más de 11.000 metros cuadrados de construcción. Su inauguración está prevista para la primera mitad del próximo año y proyecta generar alrededor de 180 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos difundidos por el jefe comunal.

Garate también visitó la obra de la fábrica de pastas de la misma empresa. Ese desarrollo comprende más de 6.000 metros cuadrados de construcción y está proyectado para el segundo semestre de 2027.

Las dos iniciativas suman más de 17.000 metros cuadrados de superficie prevista. La estimación de empleo comunicada por el intendente corresponde específicamente a la planta de galletitas.

Garate destacó la inversión y la generación de empleo

Tras la recorrida, el intendente sostuvo que ambos proyectos reflejan el crecimiento del Parque Industrial de Tres Arroyos y su capacidad para atraer inversiones. En su publicación en redes sociales, vinculó las nuevas instalaciones con el desarrollo productivo y las oportunidades laborales para los vecinos.

“En un momento difícil para el país, que haya empresas que sigan invirtiendo y apostando por nuestra ciudad es una muy buena noticia”, expresó.

Garate señaló que las dos fábricas representan apuestas al desarrollo local y destacó el impacto que espera de su puesta en funcionamiento sobre la actividad económica del distrito.

“Porque detrás de cada nueva fábrica hay más trabajo, más movimiento para la economía local y más oportunidades para los tresarroyenses”, afirmó. El jefe comunal planteó que acompañar ese proceso forma parte de los objetivos que busca impulsar desde la gestión municipal.