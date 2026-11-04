Visita del Papa a Luján: planifican colectivos y accesos para recibir a miles de fieles

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente de Luján, Leonardo Boto, encabezaron una mesa de trabajo para preparar el operativo de movilidad por la prevista visita del papa León XIV. Del encuentro participaron funcionarios del Gobierno nacional y representantes de empresas de transporte, con el objetivo de coordinar los servicios y la circulación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La planificación incluyó las frecuencias y los recorridos del transporte público, además de los accesos viales y los principales corredores de circulación. Las autoridades buscan responder a la demanda que podría generar la llegada de miles de fieles y facilitar un traslado seguro, ordenado y accesible.

“Será un evento histórico, no solo para las y los bonaerenses, sino para todo el pueblo latinoamericano”, expresó Marinucci. El ministro también planteó la necesidad de sostener la coordinación entre las distintas jurisdicciones: “La trascendencia de Su Santidad obliga a que estemos a la altura y articulemos en conjunto, dejando las diferencias de lado, para que cada persona pueda disfrutar de un día que quedará guardado en la memoria de los fieles”.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la agenda de León XIV contempla una misa en Luján el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica. Esa celebración forma parte de las actividades previstas durante su visita a la Argentina.

Las empresas y los servicios incluidos en la coordinación

De la reunión participaron autoridades de la empresa 11 de Junio, operadora de la línea local 502, y de Atlántida, responsable de las líneas 57 y 407. También estuvieron representantes del gabinete municipal, el subsecretario de Transporte Terrestre bonaerense, Damián Contreras, y el director provincial Gonzalo Maldonado.

Marinucci destacó la articulación con los prestadores privados y valoró la importancia de contar con “el sector privado y el público funcionando de forma correcta, sistemática y profesional”.

Por su parte, Boto sostuvo que la preparación del dispositivo requiere el trabajo conjunto del Municipio con las autoridades de transporte de Provincia y Nación y las empresas. “Estamos trabajando con mucha responsabilidad para recibir al Papa León XIV y a los miles de fieles que llegarán a Luján”, afirmó.

El intendente señaló que esa coordinación resulta fundamental para garantizar un acceso seguro y ordenado. Además, anticipó que continuarán las tareas de planificación: “Seguiremos ajustando detalles operativos para garantizar el éxito del dispositivo para una jornada histórica para nuestra ciudad”.