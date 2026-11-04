Reunión clave entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner: tregua política y acuerdo por el Congreso del PJ

El gobernador y el líder de La Cámpora acercaron posiciones en La Plata y ratificaron el reparto de cargos partidarios antes de la reunión del Consejo Provincial.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a sentarse frente a frente y ratificaron el acuerdo para ordenar la conducción del Partido Justicialista bonaerense, después de varias semanas de cruces públicos y diferencias por el reparto de poder. La reunión, celebrada en La Plata, permitió despejar el camino para que el diputado nacional asuma la presidencia del Congreso partidario y que el gobernador continúe al frente del PJ.

El encuentro se realizó en la Gobernación bonaerense, en la previa de la reunión del Consejo Provincial convocada para este miércoles. Participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado provincial Mariano Cascallares, el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Facundo Tignanelli, y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín. La conversación se extendió durante aproximadamente dos horas y permitió retomar el diálogo directo entre las principales figuras del kicillofismo y La Cámpora.

La reunión dejó una señal política después de los enfrentamientos de los últimos días. Desde ambos sectores describieron el resultado como positivo y coincidieron en la necesidad de completar la organización institucional del justicialismo antes de avanzar hacia las definiciones electorales. El objetivo inmediato es evitar que las diferencias internas compliquen el funcionamiento partidario, aunque las posiciones sobre el liderazgo y la estrategia para enfrentar a Javier Milei todavía no fueron unificadas.

Un acuerdo ratificado y una foto para bajar la tensión

La principal definición del encuentro fue sostener el entendimiento alcanzado a comienzos de año, cuando las distintas corrientes del peronismo acordaron una lista de unidad para evitar una competencia por la conducción del PJ bonaerense. Aquel pacto estableció que Kicillof quedara al frente del Consejo Provincial y Máximo Kirchner asumiera la presidencia del Congreso partidario, una distribución que había comenzado a generar cuestionamientos dentro de sectores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La ratificación permitió despejar las dudas sobre la continuidad de ese acuerdo. Desde el entorno de La Cámpora calificaron la reunión como “muy positiva” y señalaron que representa un avance en la reorganización del partido. Del lado del gobernador, en tanto, insistieron en que nunca estuvo en discusión desconocer el compromiso asumido con el kirchnerismo.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof ya había ratificado en octubre su respaldo a Máximo Kirchner para conducir el Congreso del PJ. En aquella oportunidad, al gobernador le atribuyeron una definición destinada a frenar los planteos más confrontativos del MDF: “No podemos imponer la voluntad del MDF a un acuerdo del PJ”.

Del lado del gobernador, insistieron en que nunca estuvo en discusión desconocer el compromiso asumido con el kirchnerismo.

Aunque la presidencia del Congreso quedó encaminada, el reparto de poder dentro del justicialismo bonaerense comprende otros espacios estratégicos. Uno de los principales puntos de discusión es la Junta Electoral partidaria, encargada de intervenir en los procesos internos. Actualmente está presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, cuya continuidad forma parte del esquema que se busca preservar.

También existen diferencias alrededor de la Junta Directiva del Congreso, integrada por 22 miembros, donde el kicillofismo pretende ampliar su representación en función del crecimiento territorial que experimentó durante este año.

La disputa por el control de los organismos partidarios ya había generado diferencias entre Kicillof y Máximo Kirchner, especialmente por la influencia que tendrán esos espacios sobre las futuras alianzas y candidaturas. Por eso, el interés de cada sector en estos organismos está directamente relacionado con la disputa por las reglas que definirán el armado de 2027. El MDF considera que su expansión territorial debería traducirse en una mayor participación dentro de la estructura partidaria. La Cámpora, por su parte, busca sostener los compromisos alcanzados durante la negociación original y preservar su influencia sobre las decisiones estratégicas.

Las PASO y los reproches por Cristina siguen marcando la relación

El acercamiento también llega después de una nueva escalada de cuestionamientos entre el gobernador y dirigentes de La Cámpora, provocada por las diferencias sobre cómo deberían definirse las candidaturas del peronismo en 2027. Durante su reciente visita a Jujuy, Kicillof volvió a defender la continuidad de las PASO y sostuvo que las distintas aspiraciones dentro del justicialismo deberían resolverse mediante la participación de los votantes.

“Ya hay más de un candidato”, reconoció el mandatario, antes de insistir en que las definiciones electorales deben quedar para el próximo año y no depender exclusivamente de los acuerdos entre las conducciones. La postura provocó una respuesta del kirchnerismo, que recordó el papel de Cristina Fernández de Kirchner en la elección de Kicillof como candidato a gobernador en 2019.

“Peor que la ingratitud, es la estupidez”, escribió el senador Emmanuel González Santalla, mientras que su par, Fernanda Raverta, cuestionó a quienes rechazan las candidaturas definidas por las conducciones después de haberse beneficiado de esos mecanismos. “Siempre resulta curioso escuchar renegar del ‘dedo’ a quienes fueron sus grandes beneficiarios”, sostuvo.

La reunión dejó una señal política después de los enfrentamientos de los últimos días.

La discusión sobre el funcionamiento del PJ también convive con otra fuente de tensión dentro de Fuerza Patria: la continuidad de los intendentes bonaerenses alcanzados por el límite de mandatos. El gobierno de Kicillof respalda una modificación de la normativa vigente para permitir que los jefes comunales puedan presentarse nuevamente en 2027. Sin embargo, el proyecto impulsado por el MDF todavía no reúne los acuerdos necesarios para avanzar en el Senado.

La cuestión adquirió mayor intensidad después del enfrentamiento público entre Mario Secco y dirigentes del Frente Renovador, que mantienen posiciones diferentes sobre las reelecciones indefinidas. A ese escenario se suman las posiciones del PRO, La Libertad Avanza y sectores del radicalismo, que rechazaron modificar las restricciones.

Dentro del peronismo, la discusión está vinculada con negociaciones más amplias. La Cámpora pretende abordar los acuerdos legislativos y electorales en conjunto, mientras los intendentes del MDF reclaman una definición que les permita organizar sus estrategias territoriales. El temario también comprende el Presupuesto provincial, la ley fiscal y las autorizaciones de endeudamiento que deberá negociar el Ejecutivo.