La Iglesia le dejó un mensaje al Gobierno sobre la justicia social

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia católica volvió a poner en el centro del debate la justicia social, el empleo y las necesidades de los sectores más vulnerables. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, Dante Braida, advirtió sobre las dificultades que atraviesa una parte de la población y reclamó respuestas que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo.

En declaraciones radiales, el representante eclesiástico describió el escenario que encontrará el pontífice durante su visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. “Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino”, expresó.

Braida señaló que existen sectores sociales postergados que requieren mayor acompañamiento y sostuvo que la asistencia a quienes atraviesan dificultades económicas debe complementarse con políticas orientadas a generar oportunidades de trabajo y participación.

Sus declaraciones llegaron mientras el Gobierno de Javier Milei prepara la recepción del Papa y anticipa que los mensajes del pontífice tendrán un alcance internacional, sin estar necesariamente dirigidos a la coyuntura política argentina.

La Iglesia reivindicó la justicia social y pidió oportunidades para todos

Uno de los ejes centrales del planteo de Braida fue la defensa de la justicia social como parte de la doctrina de la Iglesia y como principio vinculado con el acceso a oportunidades.

“La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos”, sostuvo el obispo, al destacar la responsabilidad colectiva frente a las desigualdades.

El titular de Pastoral Social remarcó que existen personas que recurren a instituciones comunitarias para resolver necesidades básicas, entre ellas la alimentación. Aunque valoró el trabajo solidario de esas organizaciones, consideró necesario avanzar hacia respuestas que permitan mejorar las condiciones de vida de manera sostenida.

En ese sentido, planteó que la asistencia debe estar acompañada por herramientas de promoción humana, especialmente aquellas relacionadas con el acceso al empleo.

Braida también mencionó la necesidad de enfrentar problemáticas como las adicciones y generar alternativas que favorezcan el desarrollo de las personas.

Su planteo incluyó un llamado a fortalecer la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones. El obispo defendió una democracia más participativa, con espacios donde distintos sectores puedan intervenir en la elaboración de propuestas frente a los problemas del país.

La visita del papa León XIV y las diferencias con la mirada del Gobierno

Las declaraciones del titular de Pastoral Social se produjeron en la antesala de una visita que incluirá encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades vinculadas con el mundo del trabajo. Braida sostuvo que el mensaje de León XIV estará dirigido al conjunto de la sociedad argentina, independientemente de las creencias religiosas o las pertenencias políticas.

“El Papa viene para todos los argentinos”, afirmó, al convocar a escuchar sus intervenciones y reflexionar sobre los desafíos sociales que atraviesa el país.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, anticiparon que el pontífice abordará cuestiones de alcance internacional, entre ellas los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la inmigración y los desafíos del empleo. Funcionarios de la administración de Milei consideran que las referencias a la doctrina social de la Iglesia no deben interpretarse necesariamente como cuestionamientos específicos al Ejecutivo argentino.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también descartó que desde el Vaticano se busque transmitir un mensaje político durante la visita.

De esta manera, mientras Pastoral Social destaca la necesidad de atender las dificultades económicas y sociales de la población, la Casa Rosada sostiene que las intervenciones papales tendrán una dimensión más amplia que la política nacional.

El empleo y los sectores vulnerables, entre las preocupaciones que llegarán al Papa

La situación laboral tendrá un lugar destacado entre las actividades previstas para la visita de León XIV.

Braida participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en el que se presentarán testimonios de distintos sectores productivos. El objetivo será acercarle al pontífice experiencias vinculadas con las transformaciones laborales, las nuevas tecnologías y las dificultades para acceder al empleo.

El obispo adelantó que buscará transmitir especialmente la preocupación por la desocupación y la necesidad de ampliar las oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

Las declaraciones se suman a otros planteos realizados recientemente por organizaciones sociales y representantes eclesiásticos.

Como informó Grupo La Provincia, movimientos populares y referentes de la Iglesia elaboraron un documento que advierte sobre la desigualdad, la precarización laboral y la exclusión social, que será entregado al papa León XIV durante su visita.

La declaración reivindica las demandas de Tierra, Techo y Trabajo y plantea que el desarrollo económico debe estar acompañado por mejoras concretas en las condiciones de vida de la población.

Qué espera la Iglesia después de la visita de León XIV

Para Braida, la llegada del pontífice no debe quedar limitada a los encuentros y celebraciones religiosas previstos durante su estadía.

El titular de Pastoral Social sostuvo que los mensajes del Papa deberán ser analizados posteriormente y convertirse en una oportunidad para promover el diálogo entre distintos sectores de la sociedad.

En particular, destacó la necesidad de construir consensos y mantener conversaciones incluso entre quienes sostienen posiciones diferentes sobre los problemas nacionales.

El obispo también expresó su expectativa de que León XIV contribuya a fortalecer la unidad y la confianza en la posibilidad de encontrar soluciones compartidas.

Con la llegada del pontífice cada vez más cerca, la justicia social, las dificultades económicas y el acceso al trabajo quedaron instalados entre los temas que la Iglesia considera prioritarios. La agenda papal abrirá así un espacio de discusión sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y las respuestas que pueden ofrecer tanto las instituciones públicas como las organizaciones sociales y religiosas.