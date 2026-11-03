Kicillof reunió a 30 decanos, denunció el ajuste de Milei y llamó a “ponerle fin a esta pesadilla”

Axel Kicillof junto a decanos de la UTN.

Axel Kicillof volvió a apuntar contra Javier Milei por el ajuste sobre las universidades públicas y el sistema científico argentino, al denunciar que el Gobierno nacional busca desmantelar herramientas estratégicas para el desarrollo del país. Durante un encuentro con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el mandatario bonaerense cuestionó la reducción de recursos, vinculó la crisis educativa con el deterioro de la actividad industrial y llamó a construir una alternativa política que permita “ponerle fin a esta pesadilla”.

La intervención se produjo este martes, durante una reunión institucional celebrada en la sede central de la UTN, en la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron el rector Rubén Soro, autoridades de 30 facultades regionales y funcionarios provinciales. La convocatoria tuvo como objetivo fortalecer la cooperación académica, científica y tecnológica, aunque también se convirtió en un espacio de cuestionamiento a las políticas nacionales de financiamiento educativo.

El encuentro llegó en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, donde las universidades reclaman una recomposición de las partidas destinadas a funcionamiento y salarios. En ese contexto, Kicillof buscó contrastar la política nacional con la estrategia bonaerense de vincular el conocimiento científico, la producción y la gestión pública, un eje que también forma parte de su construcción política hacia el próximo año.

“Se fijaron el objetivo de destruir el Estado”

El gobernador defendió la articulación entre las universidades y el Ejecutivo provincial como una herramienta para mejorar las políticas públicas y responder a las necesidades productivas y sociales. “Desde el primer día planteamos la necesidad de construir un Gobierno provincial abierto, que articule, coordine e intercambie experiencias de forma permanente con el sistema universitario”, sostuvo ante las autoridades académicas.

En ese sentido, explicó que incorporar las capacidades de investigación y formación de las casas de estudio permite fortalecer la gestión estatal y desarrollar soluciones para los problemas que atraviesan los bonaerenses.

Sin embargo, Kicillof advirtió que esa cooperación enfrenta mayores dificultades desde diciembre de 2023. “Desde la llegada de Javier Milei, el escenario es crítico: tenemos un Gobierno nacional que se fijó el objetivo de destruir el Estado y, en particular, la universidad pública”, afirmó.

La acusación se inscribe en una serie de cuestionamientos que el mandatario viene formulando contra la administración libertaria por la política de reducción del gasto público y sus consecuencias sobre la educación superior, la investigación y la innovación tecnológica.

Kicillof ya había denunciado un “plan de destrucción de la educación pública y del sistema científico” durante el lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia, uno de los espacios sectoriales mediante los cuales el gobernador busca ampliar su construcción política. En aquella oportunidad, el mandatario había advertido que el ajuste no se limitaba a una discusión presupuestaria, sino que también implicaba diferencias sobre el papel de la educación y la ciencia en el modelo de desarrollo nacional.

El rector Rubén Soro defendió el carácter estratégico de la educación superior y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener sus actividades.

El rector de la UTN alertó por los salarios y reclamó recursos para investigar

Las críticas al financiamiento universitario también estuvieron presentes en la intervención del rector Rubén Soro, quien defendió el carácter estratégico de la educación superior y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener sus actividades. “Estamos convencidos que la universidad pública no es un gasto, sino una inversión social, productiva, científica, democrática y una herramienta de transformación de la realidad”, afirmó.

Soro vinculó las restricciones presupuestarias con el deterioro de las condiciones salariales de docentes y trabajadores no docentes, y reclamó una política nacional que permita sostener la investigación y la formación profesional. “No hay investigación sostenida sin financiamiento, ni sistema universitario de calidad si los salarios docentes y no docentes se derrumban día a día”, advirtió, al plantear que la falta de recursos compromete el funcionamiento del sistema.

El rector también sostuvo que la Argentina necesita un programa de fortalecimiento de la educación superior, particularmente en un escenario internacional donde el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación de profesionales adquieren una importancia creciente.

Las declaraciones reflejan una de las principales preocupaciones de las autoridades universitarias: la reducción del poder adquisitivo de los salarios y la insuficiencia de las partidas destinadas al funcionamiento de las facultades, dos cuestiones que mantienen abierto el conflicto con el Ejecutivo nacional.

Presupuesto 2027: una diferencia de casi $4 billones profundiza el conflicto

El enfrentamiento entre las universidades y el Gobierno nacional tiene un capítulo central en el proyecto de Presupuesto 2027, cuyo tratamiento continúa atravesado por las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores.

De acuerdo con los cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las casas de estudio necesitan aproximadamente $11 billones para garantizar su funcionamiento durante el próximo ejercicio. Sin embargo, la iniciativa enviada por la Casa Rosada contempla alrededor de $7,3 billones, lo que representa una diferencia cercana a los $4 billones respecto de los recursos reclamados.

El conflicto presupuestario no se limita a los gastos operativos. También incluye la actualización de los salarios, el financiamiento de actividades científicas y las condiciones necesarias para sostener programas de investigación, extensión y formación tecnológica. En ese marco, las autoridades universitarias reclaman que el financiamiento sea considerado una inversión estratégica y no únicamente una variable de ajuste fiscal.

Durante el encuentro, también se planteó la relación entre el sistema universitario y la actividad industrial, uno de los aspectos que Kicillof busca colocar en el centro del debate sobre el futuro económico argentino. En esa línea, la administración bonaerense viene impulsando espacios de cooperación entre empresas, universidades y organismos científicos, con el objetivo de fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico.

El gobernador ya había presentado el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento, una iniciativa que reúne a representantes del sector productivo, instituciones académicas y organismos de investigación, en contraposición con los recortes nacionales denunciados por la Provincia.

Nuestro país tiene una inmensa capacidad en materia de conocimiento que está siendo dilapidada por un Gobierno nacional que desfinancia la universidad pública, uno de los mayores instrumentos para el desarrollo de nuestro pueblo. Por eso tenemos que seguir luchando y construyendo una Argentina que incorpore las capacidades de investigación a la gestión pública para dar mejores respuestas a las demandas concretas de la gente. Gracias a la UTN por organizar este encuentro con los decanos regionales para demostrar que, frente a la resignación y el desmantelamiento, hay un camino alternativo que se construye articulando las aulas con el territorio. — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 3, 2026

La universidad pública también se incorpora a la construcción política del gobernador

El encuentro con las autoridades de la UTN se inscribe en una agenda más amplia mediante la cual Kicillof busca consolidar vínculos con sectores académicos, científicos y productivos, en paralelo con su despliegue político fuera de la provincia de Buenos Aires.

La participación de decanos de facultades regionales de distintas provincias permitió ampliar el alcance institucional de la convocatoria. Entre las sedes representadas estuvieron La Plata, Avellaneda, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

También participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico, Juan Brardinelli; y el vicerrector de la UTN, Haroldo Avetta.

La actividad se suma a los encuentros que el gobernador viene manteniendo con instituciones académicas y dirigentes de otras jurisdicciones, mientras el Movimiento Derecho al Futuro continúa ampliando sus espacios de organización.

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