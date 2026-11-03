“Un hermoso mamarracho”: estalla la interna entre el kicillofismo y el massismo por las reelecciones indefinidas

El kicillofismo y el massismo volvieron a enfrentarse por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, esta vez con fuertes acusaciones públicas y pases de factura por viejos acuerdos electorales.

El kicillofismo y el massismo volvieron a enfrentarse por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, esta vez con fuertes acusaciones públicas y pases de factura por viejos acuerdos electorales. El cruce entre Mario Secco y referentes del Frente Renovador expuso las dificultades de Fuerza Patria para alcanzar una posición común sobre una reforma que condiciona el armado territorial de 2027.

La polémica tomó fuerza este martes, cuando el intendente de Ensenada, uno de los principales aliados de Axel Kicillof, apuntó directamente contra Sergio Massa por su negativa a eliminar el límite de mandatos y le recordó el respaldo que recibió de los jefes comunales durante su campaña presidencial de 2023. Desde el massismo no tardaron en responder: defendieron la alternancia política y cuestionaron a quienes, después de varios períodos al frente de sus municipios, no prepararon dirigentes para sucederlos.

El trasfondo de la pelea es una negociación legislativa que permanece estancada. Alrededor de 80 intendentes bonaerenses no podrían competir por un nuevo período consecutivo en 2027 si se mantiene la normativa vigente, mientras el proyecto impulsado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sigue sin avanzar en el Senado. Las diferencias dentro del peronismo y el rechazo de buena parte de la oposición complican la posibilidad de modificar las reglas, en un escenario donde la continuidad de los jefes comunales también pone en juego el peso territorial de cada sector.

El detonante de la nueva polémica fueron las declaraciones de Secco, quien cuestionó con dureza a Massa por mantener su rechazo a las reelecciones indefinidas, pese al respaldo que recibió de numerosos intendentes peronistas durante sus campañas electorales. El jefe comunal, que acumula seis mandatos consecutivos al frente de Ensenada, defendió el derecho de los vecinos a decidir sobre la continuidad de sus representantes y criticó que un dirigente partidario pretenda condicionar las candidaturas municipales. “¿Sos Dios? ¿Sos el dueño?”, lanzó contra el exministro de Economía, al reprocharle su postura y recordarle el acompañamiento territorial que recibió durante su candidatura presidencial de 2023.

El intendente profundizó sus cuestionamientos con una referencia al acto realizado en el estadio de Cambaceres. “Le llenamos la cancha de Cambaceres con 50 mil compañeros”, sostuvo, y cuestionó que Massa mantenga ahora una postura que impide a numerosos jefes comunales buscar otro mandato.

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Secco calificó la posición del líder renovador como un “hermoso mamarracho” y recordó que la ley que limita las reelecciones fue impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal, con acompañamiento del Frente Renovador.

El dirigente también volvió a cuestionar la constitucionalidad de la legislación. Según su interpretación, la Constitución bonaerense no establece una prohibición expresa para la continuidad de los intendentes, por lo que consideró que las restricciones deberían revisarse.

El massismo respondió con dureza: “Tuvieron cuatro años para construir una sucesión”

La respuesta del Frente Renovador no tardó en llegar. La diputada nacional Marina Salzmann cuestionó las declaraciones de Secco y defendió la necesidad de respetar los límites a los mandatos consecutivos. “¡No puede ser que no superemos este debate!”, escribió la legisladora en sus redes sociales, en un mensaje en el que recordó la interpretación legislativa que permitió a numerosos intendentes volver a competir en 2023.

Salzmann sostuvo que los mandatarios municipales contaron con tiempo suficiente para preparar nuevos liderazgos y cuestionó los intentos de modificar nuevamente las reglas electorales. “Tuvieron cuatro años para construir una sucesión”, afirmó, antes de devolverle al intendente de Ensenada el cuestionamiento sobre quién pretende imponer su voluntad por encima de las normas.

“¿No será que los que se consideran DIOS son los que buscan modificar las leyes a su conveniencia una y otra vez?”, preguntó la diputada, en una respuesta que profundizó el enfrentamiento público entre ambos sectores.

A la controversia también se sumó Daniel Bolettieri, exintendente de Almirante Brown, quien respaldó la posición de Massa y cuestionó la falta de renovación política en algunos municipios. “Millones pensamos como Sergio Massa”, afirmó, antes de señalar que, si después de 23 años de gestión Secco no logró formar dirigentes jóvenes para sucederlo, la responsabilidad no puede atribuirse únicamente a la legislación vigente.

Bolettieri fue más allá y respondió a la referencia del jefe comunal sobre el acto de Cambaceres: “Llenar la canchita de Cambaceres en campaña no te da derecho a perpetuarte en un sillón de intendente toda la vida”.

No puede ser que no superemos este debate! Ya está chicos, reinterpretaron la ley para volver a presentarse en el 2023, tuvieron 4 años para construir una sucesión. No será que los que se consideran DIOS son los que buscan modificar las leyes a su conveniencia una y otra vez? — Marina Salzmann (@marinadorotea) November 3, 2026

Kicillof respalda a los intendentes, pero Massa mantiene su postura

El enfrentamiento tiene un antecedente político concreto. Kicillof viene respaldando públicamente la posibilidad de revisar los límites a las reelecciones, una posición que coincide con el reclamo de numerosos dirigentes del MDF.

Meses atrás, durante un acto realizado en Ensenada junto a Secco, el gobernador había defendido la continuidad de los jefes comunales como una expresión de la voluntad popular. “Tu elección, una tras otra, es la expresión de la voluntad popular y eso es la democracia, que el pueblo elija a los que quiere”, afirmó entonces el mandatario provincial.

La posición también fue ratificada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien este lunes volvió a calificar de “proscriptiva” la norma que establece un máximo de dos mandatos consecutivos.

El Frente Renovador, en cambio, mantiene una postura diferente desde 2016, cuando participó del acuerdo legislativo que permitió sancionar la limitación de mandatos. Massa ratificó en septiembre su rechazo a las reelecciones indefinidas durante una reunión con la Liga de Intendentes Peronistas, aunque aclaró que su posición personal no implicaba impedir el debate parlamentario.

Aquella definición tuvo especial relevancia porque fue transmitida ante un grupo de jefes comunales que busca ampliar su participación en las decisiones partidarias y recuperar la posibilidad de competir en 2027.

Decirle “mamarracho” a @SergioMassa porque defiende la alternancia,expone la intolerancia que tiene @MarioSeccoOK a que muchos pensemos distinto. Llenar la canchita de Cambaceres en campaña no le da derecho a perpetuarse en un sillón para siempre. @radioconvos899 @SergioMassa — Daniel Bolettieri (@bolettieriok) November 3, 2026

Una ley trabada y una interna que se traslada a la Legislatura

Más allá del cruce entre Secco y el massismo, el principal obstáculo continúa siendo la falta de una mayoría legislativa que permita modificar la normativa. El proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del MDF, propone eliminar las restricciones a las reelecciones de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Sin embargo, la iniciativa permanece sin dictamen y todavía no existe un acuerdo para llevarla al recinto.

La negociación presenta dificultades dentro del propio peronismo. Mientras los intendentes alineados con Kicillof reclaman una definición, el Frente Renovador sostiene su oposición a eliminar el límite de mandatos y La Cámpora pretende incorporar el asunto a una discusión política más amplia.

Esa negociación incluye el calendario electoral, la continuidad de las PASO, la integración de la Suprema Corte bonaerense y otros acuerdos pendientes entre los sectores que integran Fuerza Patria. La última reunión entre Kicillof y los intendentes del MDF terminó sin una salida concreta para las reelecciones, pese a que los dirigentes municipales insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo antes de fin de año. Durante aquel encuentro, el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, había advertido: “Si no salen las reelecciones, vamos a perder muchos votos”.