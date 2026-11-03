Macri mueve las fichas del PRO: rechazo a las PASO de Milei, disputa por los municipios y una alianza que se demora rumbo a 2027

El expresidente, Mauricio Macri, busca fortalecer su armado territorial del PRO.

El PRO busca recuperar protagonismo político y fortalecer su estructura territorial antes de definir una eventual alianza con La Libertad Avanza (LLA), en medio de nuevas diferencias entre Mauricio Macri y el gobierno de Javier Milei por las reglas electorales, el Presupuesto 2027 y el control de los municipios bonaerenses.

Las reuniones que encabezó el expresidente este lunes dejaron una definición central: el partido amarillo pretende conservar capacidad de negociación y evitar que un acuerdo anticipado con los libertarios termine debilitando su identidad y su representación territorial.

El posicionamiento quedó expuesto durante dos encuentros realizados en la sede nacional del PRO. Por un lado, Macri reunió a la Mesa Ejecutiva partidaria para analizar la relación con la Casa Rosada y definir prioridades legislativas. Por otro, participó de una convocatoria de dirigentes de la Segunda Sección Electoral bonaerense, organizada por Cristian Ritondo y Soledad Martínez, como parte de una estrategia de reorganización que continuará durante noviembre y diciembre.

La discusión excedió el armado de candidaturas. El futuro de las PASO, la defensa de las intendencias y las condiciones para negociar con el oficialismo nacional concentraron buena parte de las conversaciones. Aunque el PRO mantiene una agenda legislativa compartida con los libertarios, sus principales dirigentes consideran que todavía no existen condiciones para cerrar un entendimiento electoral.

Macri busca fortalecer al PRO y Ritondo marca diferencias con el Gobierno

El encuentro con referentes de la Segunda Sección Electoral tuvo una fuerte impronta territorial. Participaron intendentes, legisladores nacionales y provinciales y dirigentes de distintos municipios, en una convocatoria que buscó reforzar la conducción partidaria y coordinar posiciones antes de avanzar en nuevas conversaciones con LLA.

Durante su intervención, Macri pidió concentrar los esfuerzos en las gestiones municipales y reivindicó la experiencia de los gobiernos locales del PRO como uno de los principales activos políticos del espacio.

“Son tiempos complicados en todo el mundo y nadie sabe bien qué puede pasar”, advirtió el expresidente, antes de insistir en la necesidad de priorizar la administración de los municipios, la cercanía con los vecinos y las respuestas a los problemas cotidianos.

El mensaje fue acompañado por Ritondo, presidente del PRO bonaerense, quien dejó una definición con lectura política sobre la relación con los libertarios: “No se convoca desde la confusión, sino desde la convicción que tenemos para la Provincia y para el país”.

La vicepresidenta del PRO bonaerense e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, reforzó esa posición con un mensaje dirigido al armado electoral del próximo año. “Tenemos que llegar preparados como partido a las elecciones del año que viene, levantar bien alta la bandera del PRO y defender cada lugar donde hoy gobernamos”, afirmó ante los dirigentes.

La definición apunta directamente a uno de los asuntos que más preocupan al macrismo: la continuidad de sus intendencias y el reparto de candidaturas municipales en caso de concretarse un frente electoral con LLA. Actualmente, el PRO gobierna 13 distritos bonaerenses y pretende conservar esos espacios como parte de cualquier negociación futura. Entre los asistentes estuvieron los intendentes Javier Martínez, de Pergamino; Marcelo Matzkin, de Zárate; Fernando Bouvier, de Arrecifes; Francisco Ratto, de San Antonio de Areco; y Jorge Etcheverry, de Lobos.

También participaron Florencia De Sensi, los diputados nacionales Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro, los senadores provinciales Juan Manuel Rico Zini y Alex Campbell, y la diputada bonaerense Paula Bustos.

Durante su intervención, Macri pidió concentrar los esfuerzos en las gestiones municipales y reivindicó la experiencia de los gobiernos locales del PRO como uno de los principales activos políticos del espacio.

Las PASO abren otro frente de tensión entre Macri y Milei

Uno de los asuntos centrales de la jornada fue la intención del Gobierno nacional de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La administración de Milei pretende avanzar con una reforma electoral antes del cierre del año legislativo, pero enfrenta dificultades para reunir los respaldos necesarios en el Congreso.

En medio de las negociaciones, trascendieron diferencias dentro del oficialismo y sus aliados respecto de la eliminación de las PASO, una iniciativa impulsada por el sector de Karina Milei. Macri habría manifestado reparos a la propuesta, lo que suma incertidumbre sobre el acompañamiento del partido amarillo y abre un nuevo frente de discusión con la Casa Rosada.

La postura introduce una diferencia relevante en la negociación. Mientras los libertarios buscan modificar el sistema electoral, sectores del PRO consideran que las primarias pueden funcionar como una herramienta para resolver candidaturas y ordenar eventuales coaliciones sin dejar todas las decisiones en manos de las conducciones partidarias.

La discusión parlamentaria todavía está abierta. El oficialismo nacional necesita ampliar los acuerdos en el Senado y la falta de definiciones con los gobernadores y bloques aliados condiciona el tratamiento del proyecto.

En medio de las negociaciones, trascendieron diferencias dentro del oficialismo y sus aliados respecto de la eliminación de las PASO, una iniciativa impulsada por el sector de Karina Milei.

La alianza con LLA se demora y las intendencias siguen en disputa

La decisión de postergar un entendimiento electoral también formó parte de la reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO, en la que participaron María Eugenia Vidal, Fernando de Andreis, Cristian Ritondo, Jorge Macri, Soledad Martínez, Guillermo Montenegro y Martín Goerling. Los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres se sumaron de manera virtual.

Durante el encuentro, De Andreis y Ritondo repasaron el estado de las conversaciones con el oficialismo nacional y coincidieron en que todavía no es momento de definir una alianza. Según trascendió, el criterio predominante es esperar a que avance el calendario electoral y concentrar los esfuerzos inmediatos en la actividad parlamentaria.

El principal conflicto territorial se concentra en la provincia de Buenos Aires. El macrismo reclama garantías para conservar las intendencias que administra, mientras los libertarios todavía no aceptaron establecer un esquema definitivo de distribución de candidaturas y espacios de representación.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la disputa por las intendencias ya había complicado las conversaciones entre Ritondo y el armado bonaerense que conduce Sebastián Pareja. Las diferencias incluyen el control de los municipios, el reparto de lugares en las listas legislativas y la posibilidad de presentar candidatos propios en determinados distritos.

En aquel contexto, Ritondo había dejado una definición sobre la importancia estratégica del territorio bonaerense: “Es imposible pensar que nos vaya bien en el país si no nos va bien en la Provincia”.

Reelecciones, Presupuesto y diferencias que también llegan al Congreso

Las reuniones del lunes también permitieron ratificar el rechazo del PRO a las reelecciones indefinidas de intendentes bonaerenses, una discusión que volvió a instalarse en la Legislatura provincial ante la posibilidad de modificar las restricciones vigentes.

La posición coincide con la expresada por Santilli, quien descartó acompañar cambios que permitan la continuidad sin límites de los jefes comunales. El asunto tiene especial relevancia porque alrededor de 80 intendentes de distintas fuerzas políticas enfrentarán restricciones para competir nuevamente en 2027 si se mantiene el marco normativo actual.

La dirigencia amarilla considera que preservar la limitación de mandatos forma parte de su identidad institucional, aunque la discusión también tiene consecuencias sobre los acuerdos territoriales con el oficialismo nacional y las negociaciones que atraviesan al peronismo.

En el plano nacional, otro foco de diferencias es el Presupuesto 2027. Durante la reunión de la Mesa Ejecutiva, los presidentes de los bloques parlamentarios repasaron las últimas semanas de sesiones ordinarias y ratificaron los cambios que el PRO reclama al proyecto enviado por la Casa Rosada.

La discusión presupuestaria se convirtió así en otro espacio donde el partido busca diferenciar su posición de la del Gobierno, sin romper la coordinación legislativa que mantiene con los libertarios. Macri ya había tomado distancia de Milei al cuestionar la calidad del superávit fiscal y reclamar mayor inversión en infraestructura. Aquellas declaraciones, realizadas durante una visita a Jujuy, marcaron un antecedente de los desacuerdos que ahora aparecen en las conversaciones electorales y parlamentarias.

La relación entre ambos espacios continúa atravesada por esa combinación de coincidencias y diferencias: el PRO acompaña parte de la agenda económica oficial, pero reclama participación en las decisiones políticas y cuestiona determinadas iniciativas del Ejecutivo.