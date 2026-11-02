El peronismo bonaerense, entre la unidad y la disputa por el poder: las negociaciones que condicionan el armado de 2027

El gobernador Axel Kicillof convocó para este miércoles a una nueva reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista.

El gobernador Axel Kicillof convocó para este miércoles 4 de noviembre a una nueva reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense, en un escenario marcado por las diferencias con Máximo Kirchner y las negociaciones que definirán la estrategia electoral del peronismo hacia 2027. El encuentro pondrá nuevamente sobre la mesa la distribución del poder partidario, la continuidad de las PASO y el futuro de las candidaturas provinciales y nacionales.

La cita será a las 17 en la sede del PJ de calle 54, en La Plata. La convocatoria fue comunicada por la apoderada partidaria María Sol Berriel, por indicación del mandatario provincial, aunque el orden del día todavía no fue formalizado. Uno de los principales asuntos será avanzar con el llamado al Congreso partidario previsto para noviembre, instancia en la que deberán resolverse autoridades y espacios de representación.

La reunión llega después de que Kicillof defendiera públicamente las elecciones primarias como mecanismo para resolver las candidaturas. Durante su reciente visita a Jujuy, donde mantuvo actividades con el gobernador radical Carlos Sadir, el mandatario reconoció que existen distintas posiciones dentro del justicialismo y sostuvo que lo mejor “es que lo decida la gente”.

Cuando nos quieran convencer de que no hay salida a este modelo que hunde a las provincias y castiga a los trabajadores, hay que escuchar al pueblo. En Jujuy y en toda la Argentina hay un mismo deseo y es devolverle a nuestro país un futuro de dignidad. https://t.co/PVOwqOrU8z — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 31, 2026

“Efectivamente, en el peronismo hay diferentes líneas porque se están discutiendo muchas cosas. Pensamos en lo general que tenemos que ir hacia un lugar, en el cómo hacerlo tenemos diferencias”, sostuvo. En ese sentido, insistió en que las primarias representan una herramienta para resolver las candidaturas sin depender exclusivamente de los acuerdos entre las conducciones partidarias.

El mandatario también cuestionó la intención del oficialismo nacional de eliminar las PASO y vinculó esa iniciativa con la disputa electoral del próximo año. “Quiere sacar las PASO para beneficiarse en su propio espacio y para no darle a la oposición la posibilidad de encontrar el formato que sea más representativo”, afirmó. Además, remarcó que las definiciones sobre las postulaciones todavía están pendientes y defendió la necesidad de contar con un mecanismo que permita ordenar las distintas corrientes del justicialismo.

En paralelo, Kicillof intentó ampliar la discusión más allá de los nombres y planteó que la construcción opositora debe involucrar a trabajadores, estudiantes, productores y empresarios, con la posibilidad de incorporar sectores de otras fuerzas políticas.

“Un frente político tiene que ver con sectores, con laburantes, con estudiantes, con productores y con empresarios”, señaló. La definición coincidió con una serie de actividades junto a dirigentes peronistas jujeños, en el marco de su despliegue federal. Así, mientras insiste en postergar la discusión de las candidaturas, el gobernador continúa sumando interlocutores fuera de Buenos Aires, en medio de las negociaciones por el liderazgo y la estrategia electoral del PJ.

El reparto de poder vuelve a enfrentar al MDF y La Cámpora

La discusión interna tiene como antecedente el acuerdo alcanzado a comienzos de año, que permitió evitar una competencia por la presidencia del PJ bonaerense. Ese entendimiento estableció que Kicillof quedara al frente del partido y que Máximo Kirchner asumiera la conducción del Congreso provincial, una designación que todavía debe formalizarse mediante la votación de los congresales.

Sin embargo, las diferencias persisten alrededor de la integración de la Junta Electoral y de la Junta Directiva del Congreso, compuesta por 22 miembros. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) pretende ampliar su participación en esos organismos, mientras que el sector vinculado a La Cámpora sostiene los compromisos asumidos durante la negociación original.

Desde el entorno del gobernador aseguraron que el acuerdo “sigue vigente”, aunque las conversaciones continúan abiertas. La importancia de esos espacios excede la distribución de cargos: el Congreso partidario tiene atribuciones para definir la plataforma electoral, establecer lineamientos políticos y autorizar acuerdos con otras fuerzas.

Desde el entorno del gobernador aseguran que el acuerdo para que Máximo Kirchner asuma la conducción del Congreso provincial “sigue vigente”.

Otro de los puntos que atraviesa la discusión es el sistema de votación de 2027. Kicillof y los intendentes del MDF vienen defendiendo la continuidad de las PASO nacionales y provinciales como herramienta para ordenar las diferencias internas, mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene su intención de avanzar sobre ese mecanismo electoral.

En paralelo, los jefes comunales alineados con el gobernador buscan modificar las restricciones a las reelecciones municipales, establecidas durante la gestión de María Eugenia Vidal. La iniciativa todavía no reúne los consensos legislativos necesarios y representa otro capítulo de las negociaciones entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense.

A estas discusiones se suma la posibilidad de un nuevo desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. La definición tendrá consecuencias sobre la organización de las listas, los acuerdos territoriales y la sucesión de Kicillof en la Gobernación, en un escenario donde distintos dirigentes del peronismo comenzaron a posicionarse para competir en 2027.

La unidad electoral y la proyección nacional de Kicillof

La convocatoria del miércoles también se produce después de un nuevo acercamiento entre los principales sectores del justicialismo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y un grupo de gobernadores compartieron una reunión para coordinar posiciones frente al Presupuesto 2027, defender las primarias y ampliar la construcción opositora.

Aquella cumbre permitió mostrar coincidencias sobre la agenda legislativa y los reclamos de las provincias, pero dejó afuera las definiciones sobre candidaturas. “No se habló absolutamente de ninguna candidatura, nos interesa la unidad”, afirmó entonces el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Mientras tanto, Kicillof continúa ampliando el despliegue territorial del MDF fuera de Buenos Aires, en medio de las conversaciones sobre una eventual candidatura presidencial. Esa construcción convive con la influencia que mantiene Cristina Kirchner dentro del justicialismo y con las aspiraciones de otros dirigentes que buscan intervenir en las decisiones del próximo año.

En ese contexto, la disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner también se trasladó a otras provincias, como San Juan, donde ambos espacios desarrollan actividades y articulaciones políticas propias.

La reunión del Consejo Provincial será, por lo tanto, una instancia para avanzar con la organización institucional del PJ y retomar las negociaciones pendientes. El Congreso de noviembre, la definición de las reglas electorales y la distribución de los espacios de conducción marcarán los próximos pasos de un peronismo que busca construir una alternativa nacional, pero que todavía debe resolver sus diferencias internas antes de 2027.