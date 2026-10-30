Menem le marcó la cancha a Bullrich y agitó la interna libertaria: “El único candidato es Milei”

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La interna de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo de tensión de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a marcarle un límite a Patricia Bullrich y descartó que el oficialismo contemple una competencia interna por la candidatura presidencial. Con una definición contundente, aseguró que existe unanimidad dentro del partido para respaldar la reelección de Javier Milei.

“No hay dos candidatos a la presidencia en La Libertad Avanza”, afirmó el dirigente riojano durante una reunión con integrantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

La frase tuvo una destinataria política clara: Bullrich, actual jefa del bloque oficialista en el Senado, quien en las últimas semanas comenzó a mostrar diferencias con algunas decisiones del Gobierno y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia.

Menem fue todavía más categórico al referirse al futuro electoral del espacio. “Soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, sostuvo.

Las palabras de Menem no quedaron limitadas al encuentro universitario. Un fragmento de su intervención fue difundido por El Jefe, una cuenta de redes sociales vinculada al sector político que responde a la secretaria general de la Presidencia.

La publicación presentó la definición del titular de Diputados como una posición sin discusión dentro del oficialismo y reivindicó la continuidad del proyecto libertario hacia 2027. El propio Milei replicó el contenido, lo que amplificó la repercusión de las declaraciones y dejó en evidencia su respaldo al mensaje.

Menem, uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei, también dedicó elogios al mandatario y defendió su liderazgo. “El liderazgo de Javier es único, es irrepetible”, sostuvo, antes de destacar su formación académica, sus capacidades intelectuales y su decisión de impulsar transformaciones económicas y políticas.

@MenemMartin y una definición sin discusión: "No hay dos candidatos en @LLibertadAvanza". El liderazgo de @JMilei es único e irrepetible, un fenómeno académico e histórico para transformar el país. En 2027 se consolida la Argentina libertaria. VLLC!!! https://t.co/lZR0JYQOol — El Jefe (@mediceneljefe) October 30, 2026

La reacción de Menem se produjo después de una serie de señales políticas de Patricia Bullrich que generaron inquietud en el oficialismo. La senadora había reconocido públicamente que se considera capacitada para ejercer la Presidencia, aunque evitó confirmar una candidatura.

“Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, afirmó en una entrevista.

A esas declaraciones se sumó la difusión de un video político de tono electoral, musicalizado con una canción del dúo puertorriqueño Plan B, que alimentó las especulaciones sobre una eventual postulación.

La situación produjo malestar en el entorno de Karina Milei, donde consideran que la apertura anticipada de una discusión por las candidaturas podría afectar la cohesión del oficialismo.

Las diferencias con Bullrich ya exceden la disputa por 2027

El cruce por las candidaturas se suma a una serie de desacuerdos que la titular del bloque libertario en el Senado hizo públicos durante las últimas semanas. Uno de los más recientes estuvo relacionado con las declaraciones de Milei contra periodistas durante la cena de la Fundación Faro, cuando el mandatario cuestionó a comunicadores por la cobertura de la causa $LIBRA.

Bullrich se diferenció de ese discurso y reclamó respeto hacia quienes cuestionan al Gobierno. “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, sostuvo la senadora, quien pidió responder a las críticas con argumentos y cuidar las expresiones utilizadas.

La exministra también planteó la necesidad de introducir cambios en la política económica para que sus resultados lleguen a los hogares y reclamó acelerar los acuerdos con sectores aliados para sostener la gobernabilidad.

A esas diferencias se agregaron sus reparos sobre las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. Bullrich cuestionó la falta de coordinación interna y aseguró que no había sido informada sobre esos cambios, pese a formar parte de la mesa política oficialista. También manifestó discrepancias respecto de la estrategia legislativa vinculada con la Ley de Tierras.

Patricia Bullrich sobre la elección de Brasil.

Karina Milei, el Senado y una disputa por el poder interno

La tensión también tiene un capítulo relacionado con el funcionamiento del Congreso y la distribución del poder dentro del oficialismo. El vínculo entre Bullrich y el sector cercano a Karina Milei comenzó a deteriorarse cuando dirigentes de ese espacio buscaron tener una mayor participación en la interlocución política del Senado.

Una de las áreas de conflicto es la Comisión de Acuerdos, por donde pasan las propuestas para designar jueces, fiscales y defensores. En ese ámbito, Bullrich y legisladores de la UCR y el PRO expresaron diferencias respecto de algunos candidatos promovidos por el Ejecutivo.

A esto se suman las discusiones sobre la conducción de espacios estratégicos dentro de la Cámara alta, donde distintos sectores libertarios buscan ampliar su influencia.

El escenario deja expuestas dos discusiones dentro de La Libertad Avanza. Por un lado, la definición de la candidatura presidencial para 2027; por otro, el margen de autonomía de Bullrich para plantear diferencias y construir su propio espacio político.

El interrogante es cómo administrará el oficialismo esas diferencias mientras intenta sostener una agenda legislativa que requiere negociaciones con aliados.