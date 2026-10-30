IOMA suma frentes de conflicto: internaciones pediátricas en riesgo y más reclamos por pagos y tratamientos

IOMA.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) llega al cierre de octubre con reclamos que afectan a pacientes, profesionales y prestadores de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La urgencia se concentra ahora en niños que podrían perder sus servicios de internación domiciliaria desde este sábado 31 de octubre, mientras persisten las denuncias por honorarios impagos, demoras en autorizaciones y dificultades para acceder a tratamientos.

La amenaza de interrupción de cuidados pediátricos en San Nicolás, Ramallo y Villa Ramallo coincidió con una nueva medida de fuerza de psicólogos y una protesta de docentes en Mar del Plata. Aunque se trata de conflictos diferentes, todos involucran la continuidad de las prestaciones y las obligaciones entre IOMA y quienes brindan los servicios.

Cuatro internaciones domiciliarias ante un posible corte

Las familias de Samuel, María Paz, Valentino y Felipe aseguran que la empresa Erfolg Salud, encargada de sus cuidados domiciliarios, les comunicó que dejaría de prestar servicios desde el 31 de octubre. Familiares y profesionales atribuyen la decisión a pagos pendientes de IOMA a la firma. Los cuatro chicos necesitan asistencia médica permanente.

Una enfermera que cuida a Samuel explicó que el niño depende de un respirador y que su internación domiciliaria había sido renovada recientemente. Según su testimonio, cuenta además con una medida judicial de protección. Pese a esas condiciones, la familia teme que la salida de la prestadora obligue a trasladarlo nuevamente a un establecimiento sanitario.

En Ramallo, Lorena Vega, madre de Felipe, de siete años, relató que recurrió tanto a la obra social como a la cámara de prestadores de internación domiciliaria para reclamar una solución. Su hijo requiere asistencia respiratoria constante y lleva años atendido en su casa. La familia anticipó su traslado a una clínica de San Nicolás este viernes ante la interrupción del servicio.

Otra de las madres, Florencia Torres, contó que se enteró de la salida de la empresa a través de un mensaje y que tampoco había obtenido una alternativa para su hija María Paz, de nueve años. En Villa Ramallo, la familia de Valentino advirtió además sobre la posibilidad de que la prestadora retire equipamiento médico y deje de suministrar alimentación especial.

María Paz y Felipe, dos de los pacientes afectados por IOMA.

El reclamo alcanza también al personal de enfermería. Una trabajadora sostuvo que no cobran sus honorarios desde agosto, aunque continuaron asistiendo a los pacientes. Describió que prestan tareas como monotributistas y que, ante la eventual retirada de la empresa, desconocen cuándo recibirán lo adeudado. Las familias reclaman una solución que permita sostener la atención sin imponer traslados que consideran riesgosos.

Psicólogos de paro por honorarios de julio, agosto y septiembre

El jueves 29 de octubre, los prestadores del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XI, realizaron un paro de 24 horas en reclamo del pago completo de servicios correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026. Fue la segunda medida de esas características durante octubre, luego de la suspensión de atención del día 2.

La protesta abarcó La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Chascomús, General Belgrano, General Paz, Magdalena, Monte, Pila y Punta Indio. En su comunicado, el colegio profesional exigió el pago inmediato de la deuda, plazos regulares de liquidación y respeto por la tarea de quienes sostienen tratamientos de salud mental. Advirtió que los atrasos comprometen tanto el trabajo de los prestadores como la continuidad terapéutica de los afiliados.

Sebastián Navarro, tesorero del colegio, precisó durante la jornada que IOMA había efectuado un pago parcial de julio que alcanzó a menos de la mitad de los matriculados. Según explicó, otros profesionales seguían sin cobrar siquiera ese mes, mientras continuaban pendientes prestaciones posteriores. La distribución desigual de la liquidación profundizó el malestar y la incertidumbre sobre los próximos pagos.

Reclamos docentes y tratamientos que dependen de autorizaciones

El conflicto también tuvo una expresión en Mar del Plata, donde integrantes de SUTEBA Multicolor se manifestaron el miércoles 28 frente a una delegación de IOMA. La protesta estuvo acompañada por un petitorio con más de mil firmas reunidas en 50 escuelas y reclamos por demoras en autorizaciones, estudios, medicamentos e internaciones.

Marina Cappelletti, delegada del sector, afirmó que algunos afiliados deben afrontar gastos por prestaciones que deberían recibir mediante la obra social. También advirtió sobre retrasos en medicamentos oncológicos y señaló que la situación afecta a otros trabajadores estatales, además de los docentes. Los manifestantes cuestionaron la respuesta recibida en la sede local.

Docentes nucleados en SUTEBA Multicolor volvieron a reclamar este miércoles frente a la sede de IOMA en Mar del Plata.

Los pedidos de cobertura también aparecen en casos individuales. En Campana, una familia reclamó en agosto la renovación de implantes cocleares para un niño de diez años y denunció trabas administrativas para obtener los dispositivos. La búsqueda de respuestas incluyó una petición pública ante el costo del equipamiento y la necesidad de preservar el tratamiento.

Acompañantes terapéuticos y presión en la Legislatura

Las demoras en los pagos ya habían llegado a la Legislatura bonaerense. El diputado radical Matías Civale presentó un pedido de informes de 30 puntos para que el gobierno de Axel Kicillof precise montos adeudados, cantidad de prestaciones facturadas y abonadas, plazos de liquidación, criterios de actualización de aranceles y eventuales rechazos o descuentos a acompañantes terapéuticos.

El planteo también cuestiona dificultades vinculadas con autorizaciones y sistemas de validación de prestaciones. En septiembre, la Resolución 2047/2026 de IOMA, que revisó y unificó valores conforme a sus nomencladores, despertó reclamos de familias por posibles modificaciones en servicios previamente autorizados, especialmente en el área de discapacidad.

El presidente de IOMA, Homero Giles, había informado que los pagos realizados durante los primeros meses de 2026 tuvieron un plazo promedio aproximado de 48 días desde la presentación de las facturas y que, para las prestaciones de mayo, ese promedio llegó a 57 días. También negó que existiera un ajuste generalizado sobre los acompañantes terapéuticos y atribuyó parte de la presión financiera al costo de prestaciones judicializadas.

Las críticas por los recursos de IOMA

La situación abrió además una discusión sobre el financiamiento y la administración del organismo. El diputado radical Diego Garciarena sostuvo que la obra social está siendo desfinanciada y cuestionó que los aportes de los afiliados se administren mediante Rentas Generales de la Provincia. El legislador defendió una iniciativa para modificar ese esquema y asegurar que los recursos tengan destino específico.

Por su parte, Idelmar Seillant, dirigente de SUPTTIOMA, denunció presuntas irregularidades y sobreprecios en compras de insumos médicos. Aseguró que existen presentaciones penales vinculadas con esas acusaciones y cuestionó los mecanismos de control del gasto y la administración de los recursos de la obra social.

Con el sábado 31 como fecha señalada por las familias para la posible suspensión de los cuidados, la continuidad de las internaciones domiciliarias es el frente más urgente. La obra social que conduce Giles enfrenta al mismo tiempo pedidos de regularización de pagos, respuestas sobre tratamientos y explicaciones legislativas sobre cómo garantizar las prestaciones.