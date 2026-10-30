Reelecciones en suspenso: la disputa que condiciona el futuro de los intendentes y del peronismo

Kicillof recibió a intendentes del MDF en la Gobernación.

El gobernador Axel Kicillof reunió este jueves 29 de octubre a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el Salón Francés de la Gobernación, en La Plata, para ordenar la estrategia política de su espacio rumbo a 2027. Durante el encuentro, los jefes comunales insistieron en recuperar las reelecciones indefinidas, defendieron la continuidad de las PASO y analizaron el calendario electoral bonaerense.

La reunión, que se extendió durante casi tres horas, también sirvió para repasar los problemas de gestión de los municipios y fortalecer la organización territorial del MDF. Participaron intendentes de diferentes regiones y funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el titular de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

El principal resultado político fue un respaldo compartido a dos objetivos, aunque sin una definición sobre cómo conseguir los votos necesarios en la Legislatura para modificar el régimen de mandatos. Kicillof ratificó su posición favorable a la reforma y planteó que su aprobación dependerá de acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias.

Reelecciones: el reclamo municipal y la negociación pendiente

La Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal, permite una sola reelección consecutiva para los intendentes. Quienes completan dos períodos seguidos no pueden postularse inmediatamente para un tercero. Las restricciones también alcanzan a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Kicillof junto a Alak y Bianco

La continuidad de esa norma dejaría a alrededor de 80 intendentes sin posibilidad de buscar un nuevo mandato consecutivo en 2027. Entre ellos hay dirigentes alineados con Kicillof, por lo que la discusión tiene consecuencias directas sobre la conformación de las boletas municipales y la capacidad territorial del oficialismo.

El reclamo tiene un instrumento concreto: el proyecto presentado por la senadora provincial Ayelén Durán para eliminar los límites a las reelecciones. La iniciativa todavía no obtuvo dictamen y su tratamiento requiere una mayoría que el gobernador no tiene garantizada. La intención del MDF es avanzar con una solución legislativa antes de fin de año.

Al finalizar la reunión, el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, advirtió: “Si no salen las reelecciones, vamos a perder muchos votos”. El planteo apunta al peso electoral de los jefes comunales en sus distritos, donde la imposibilidad de volver a competir obligaría a reorganizar candidaturas y liderazgos locales.

Los dirigentes del MDF también pretenden presentar la modificación como una discusión sobre el derecho de los vecinos a elegir a sus representantes. Esa postura fue respaldada por Kicillof y por Bianco, quienes cuestionan que el límite de mandatos haya sido establecido mediante una ley provincial.

Las diferencias dentro de Fuerza Patria traban la reforma

La búsqueda de apoyos atraviesa la interna de Fuerza Patria. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, sostiene la limitación impulsada en 2016 y no acompaña, por ahora, su eliminación. En La Cámpora, el sector vinculado a Máximo Kirchner pretende que el asunto forme parte de una negociación política más amplia.

Entre los temas que ese espacio busca incorporar aparecen el calendario electoral, las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense y otros proyectos legislativos. La discusión no se limita, por lo tanto, a la continuidad de los intendentes: también involucra acuerdos institucionales entre sectores que comparten el frente electoral.

Kicillof recibió a intendentes del MDF en la Gobernación.

Por fuera del peronismo, La Libertad Avanza y el PRO mantienen su rechazo a las reelecciones indefinidas, mientras el radicalismo presenta posiciones diversas. El escenario obliga al kicillofismo a negociar tanto dentro de su propia coalición como con bloques opositores, sin que hasta ahora exista un acuerdo suficiente para llevar la reforma al recinto.

Las PASO y el calendario electoral de 2027

El otro punto de coincidencia fue sostener las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como mecanismo para definir candidaturas. El planteo cobra relevancia frente a la intención del gobierno de Javier Milei de suspender o eliminar las PASO nacionales y ante las diferencias internas del peronismo bonaerense.

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, sostuvo que las primarias permiten que los electores participen en la selección de quienes los representarán. En la reunión también se defendió la posibilidad de utilizar ese sistema para ordenar la competencia por la Gobernación, un cargo al que Kicillof no puede aspirar nuevamente de manera consecutiva.

En la provincia sigue vigente la legislación que establece primarias propias, cuya suspensión en 2025 tuvo carácter excepcional. Por eso, cualquier cambio nacional no resolverá automáticamente el futuro del mecanismo bonaerense, que requerirá decisiones políticas y, según el alcance de las modificaciones, legislativas.

También se conversó sobre realizar las elecciones provinciales y nacionales el mismo día, una alternativa distinta del desdoblamiento aplicado en 2025. Aunque varios intendentes habían defendido las fechas separadas, ahora se muestran dispuestos a considerar comicios concurrentes si esa modalidad favorece la estrategia nacional de Kicillof.

La definición permanece abierta y dependerá, en parte, de lo que ocurra con las PASO nacionales. Una elección concurrente podría reunir en una misma jornada la Boleta Única de Papel para cargos nacionales y el sistema que se establezca para las categorías provinciales, con las dificultades organizativas que implicaría esa convivencia.

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires.

El MDF se organiza para la disputa nacional y la sucesión bonaerense

Además de las reglas electorales, la cumbre dejó una ratificación del protagonismo municipal dentro del MDF. Kicillof definió a los intendentes como “la columna vertebral de este movimiento” y destacó la expansión de la organización en territorio bonaerense y en otras provincias.

El espacio busca fortalecer su presencia en los distritos, defender las gestiones locales y ampliar sus vínculos con dirigentes, sindicatos y organizaciones sociales. El gobernador todavía no formalizó una candidatura presidencial, pero su sector trabaja en una construcción nacional que tendrá a las estructuras municipales como una de sus principales bases.

La agenda también incluye actividades fuera de Buenos Aires: Kicillof tenía previsto viajar este viernes a Jujuy, mientras el MDF prepara un plenario sobre hábitat y territorio para el 5 de noviembre en Florencio Varela. Esas convocatorias forman parte del despliegue político y programático del espacio.

En la provincia, el armado deberá resolver además la sucesión de Kicillof. Dentro del MDF circulan nombres como Katopodis, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el dirigente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aunque no existe una candidatura definida. Las PASO aparecen como una de las herramientas posibles para ordenar esa competencia.

Durante la reunión también se analizaron las dificultades financieras de los municipios, la paralización de obras públicas nacionales y la preparación del Presupuesto bonaerense 2027. Los participantes acordaron mantener las críticas a la política económica nacional y concentrar sus esfuerzos electorales en disputar el gobierno a Milei, antes que profundizar los enfrentamientos con otros sectores del peronismo.

La reunión terminó sin anuncios sobre la reforma de mandatos ni definiciones sobre la fecha electoral. Los intendentes se llevaron el respaldo político de Kicillof, pero la posibilidad de competir nuevamente en 2027 seguirá dependiendo de una negociación legislativa que todavía no está resuelta.