Reelecciones en cuenta regresiva: la negociación que divide al peronismo y condiciona a los intendentes rumbo a 2027.

La discusión por las reelecciones de los intendentes bonaerenses entró en una nueva etapa. A poco más de un año para los comicios, la pregunta ya no es solamente si la Legislatura modificará el límite de mandatos vigente desde 2016. La negociación empezó a mezclarse con prácticamente todas las reglas electorales que el peronismo y la oposición deberán resolver antes de que comience la campaña: PASO, Boleta Única de Papel, eventual desdoblamiento de los comicios y hasta las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

El último movimiento fue una reunión poco habitual en La Plata. Convocados por el senador Sergio Berni, referentes de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques compartieron un encuentro en el centro cultural El Amor y la Igualdad.

Allí estuvieron dirigentes de las distintas vertientes del oficialismo, entre ellos Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, junto con autoridades legislativas y representantes opositores. La intención planteada fue mantener abierto un canal entre ambas cámaras y resolver durante 2026 las discusiones vinculadas con las reglas electorales.

Las reelecciones estuvieron en el centro de esa conversación. Pero el encuentro dejó también una señal: hoy no existe un acuerdo dentro del propio peronismo para tratarlas por separado.

Una ley, 80 intendentes y una definición que vence en 2027

El origen de la disputa está en la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal, que introdujo límites para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma fue posteriormente modificada mediante la Ley 15.315, promulgada en enero de 2022.

El régimen actual establece que los intendentes duran cuatro años y pueden ser reelegidos por un solo período consecutivo. Quien completó dos períodos debe dejar pasar uno antes de volver a presentarse para el mismo cargo. Para los jefes comunales alcanzados, el mandato iniciado en 2019 se computa como el primero a los efectos de esa restricción.

Un relevamiento publicado este año y recogido por GRUPOLAPROVINCIA.COM contabilizó 80 de los 135 intendentes bonaerenses sin posibilidad de buscar otro período consecutivo en 2027 si la legislación permanece sin cambios: 51 peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza.

Ese número explica por qué la discusión excede ampliamente la interna del PJ, aunque es dentro del oficialismo donde hoy aparecen las mayores diferencias sobre cómo resolverla.

El debate ya había escalado durante julio, cuando comenzaron a explorarse incluso alternativas para que cada Concejo Deliberante pudiera intervenir en la habilitación de nuevos mandatos bajo el argumento de la autonomía municipal.