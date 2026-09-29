Reelecciones en cuenta regresiva: la negociación que divide al peronismo y condiciona a los intendentes rumbo a 2027
La discusión por las reelecciones de los intendentes bonaerenses entró en una nueva etapa. A poco más de un año para los comicios, la pregunta ya no es solamente si la Legislatura modificará el límite de mandatos vigente desde 2016. La negociación empezó a mezclarse con prácticamente todas las reglas electorales que el peronismo y la oposición deberán resolver antes de que comience la campaña: PASO, Boleta Única de Papel, eventual desdoblamiento de los comicios y hasta las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense.
El último movimiento fue una reunión poco habitual en La Plata. Convocados por el senador Sergio Berni, referentes de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques compartieron un encuentro en el centro cultural El Amor y la Igualdad.
Allí estuvieron dirigentes de las distintas vertientes del oficialismo, entre ellos Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, junto con autoridades legislativas y representantes opositores. La intención planteada fue mantener abierto un canal entre ambas cámaras y resolver durante 2026 las discusiones vinculadas con las reglas electorales.
Las reelecciones estuvieron en el centro de esa conversación. Pero el encuentro dejó también una señal: hoy no existe un acuerdo dentro del propio peronismo para tratarlas por separado.
Una ley, 80 intendentes y una definición que vence en 2027
El origen de la disputa está en la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal, que introdujo límites para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma fue posteriormente modificada mediante la Ley 15.315, promulgada en enero de 2022.
El régimen actual establece que los intendentes duran cuatro años y pueden ser reelegidos por un solo período consecutivo. Quien completó dos períodos debe dejar pasar uno antes de volver a presentarse para el mismo cargo. Para los jefes comunales alcanzados, el mandato iniciado en 2019 se computa como el primero a los efectos de esa restricción.
Un relevamiento publicado este año y recogido por GRUPOLAPROVINCIA.COM contabilizó 80 de los 135 intendentes bonaerenses sin posibilidad de buscar otro período consecutivo en 2027 si la legislación permanece sin cambios: 51 peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza.
Ese número explica por qué la discusión excede ampliamente la interna del PJ, aunque es dentro del oficialismo donde hoy aparecen las mayores diferencias sobre cómo resolverla.
El debate ya había escalado durante julio, cuando comenzaron a explorarse incluso alternativas para que cada Concejo Deliberante pudiera intervenir en la habilitación de nuevos mandatos bajo el argumento de la autonomía municipal.
Kicillof empuja el cambio y el proyecto espera en el Senado
Axel Kicillof fijó públicamente su posición. El gobernador sostiene que la legislación no debería impedir que un intendente vuelva a someterse al voto y trasladó a la Legislatura la responsabilidad de modificar el esquema.
Durante una de sus intervenciones sobre el tema planteó que “es muy infrecuente que el pueblo no pueda votar a dirigentes cercanos”. La vicegobernadora Verónica Magario utilizó un argumento similar al afirmar que “las reelecciones siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano”.
El instrumento legislativo que más directamente recoge esa posición es el proyecto presentado en 2025 por la senadora Ayelén Durán, referente del Movimiento Derecho al Futuro. El expediente E-136/2025-2026 propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y la Ley de Educación y eliminar las restricciones para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Según el registro oficial del Senado, continúa en estudio en la Comisión de Legislación General.
La prioridad ya había sido discutida dentro del MDF. En agosto, Kicillof reunió a legisladores y funcionarios de su espacio en Gobernación y uno de los temas centrales fue acelerar las conversaciones para modificar el régimen antes de 2027.
El problema para el kicillofismo es que dentro del peronismo existe otro antecedente legislativo que marcó una diferencia sustancial. En junio de 2025, el Senado dio media sanción a una iniciativa impulsada por Luis Vivona para habilitar nuevamente las reelecciones sin límite de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La votación terminó 22 a 22 y Magario desempató a favor. Pero el proyecto no incluyó a los intendentes.
Ese antecedente expuso una diferencia que todavía atraviesa la negociación: mientras el MDF busca colocar a los jefes comunales dentro de la reforma, otros sectores del oficialismo vienen reclamando discutir el régimen electoral en forma más amplia. La Cámara de Diputados no convirtió aquella media sanción en ley y el asunto continúa formando parte de la negociación política que se arrastra entre ambas cámaras.
La Cámpora y el massismo, los otros frentes dentro del PJ
La posición del kirchnerismo volvió a aparecer en la última ronda de conversaciones legislativas. La Cámpora no plantea un rechazo de fondo a las reelecciones, pero condiciona su tratamiento a una discusión integral que contemple también las PASO, el sistema electoral, un eventual desdoblamiento y las vacantes de la Suprema Corte.
La postura se hizo visible durante el encuentro convocado por Berni. Allí, Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados y referente de La Cámpora, introdujo además la situación judicial de Cristina Kirchner entre los temas que su sector pretende mantener dentro de la discusión política.
El Frente Renovador constituye otro punto clave. El massismo fue uno de los espacios que acompañó en 2016 la ley que estableció el límite de mandatos y Sergio Massa ratificó durante septiembre que mantiene su rechazo a regresar a un sistema de reelecciones indefinidas.
La definición ocurrió durante una extensa reunión con la Liga de Intendentes. Allí Massa defendió una estrategia de “unidad y competencia” para ordenar las candidaturas de 2027, pero sostuvo su posición histórica sobre los mandatos municipales. Al mismo tiempo, aclaró que su postura no implica impedir que la Legislatura debata el asunto.
Ese matiz resulta central: el Frente Renovador no impulsa la reforma, pero tampoco plantea necesariamente bloquear una mayoría construida por otros sectores.
Los intendentes tampoco hablan con una sola voz
Aunque buena parte de la presión para cambiar la ley proviene del territorio, tampoco existe una posición homogénea entre los jefes comunales peronistas.
El intendente de Pilar, Federico Achával, defendió que la continuidad sea resuelta en las urnas. Su argumento fue directo: “Si tu gestión no es buena, es la gente la que te saca o te pone”. El alcalde de Benito Juárez, Julio Marini, expresó una postura similar en una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM: “Hay que dejar que el electorado elija”.
Pero dentro de la propia Liga aparecen otras miradas. Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, sostuvo este año que tiene una posición favorable a la renovación de los equipos políticos y destacó el carácter colectivo de los proyectos de gobierno.
La diferencia no impidió que los intendentes conformaran una mesa común. La Liga reúne actualmente a doce alcaldes y durante los últimos meses se sentó sucesivamente con Kicillof, Máximo Kirchner, José Mayans y Massa, buscando tener representación propia en las discusiones electorales del peronismo.
La oposición agrega condiciones a la negociación
El oficialismo tampoco dispone por sí solo de un camino despejado para aprobar la reforma. El radical Diego Garciarena, jefe del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, cuestionó la prioridad otorgada al asunto y sostuvo: “Un sistema institucional entero no puede ponerse al servicio de 80 tipos”.
Al mismo tiempo, sectores del radicalismo contemplan alternativas vinculadas con la autonomía de los municipios y reclaman que cualquier modificación electoral forme parte de una discusión más extensa.
El PRO mantiene públicamente su defensa del límite vigente, mientras La Libertad Avanza rechaza las reelecciones indefinidas. Ambos sectores colocan, además, la Boleta Única de Papel dentro de la discusión sobre las reglas electorales. La UCR reclama también avanzar sobre las vacantes judiciales.
La última reunión multipartidaria no produjo un acuerdo sobre las reelecciones. Lo que sí dejó fue la intención de discutir en conjunto distintas reformas y evitar que las definiciones se trasladen a 2027 con el calendario electoral ya en marcha.