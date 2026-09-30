FIT 2026: el PRO cuestiona la ausencia bonaerense y reabre la pelea por la estrategia turística.

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 terminó en La Rural, pero su cierre trasladó la discusión a la política bonaerense. El presidente del bloque de senadores provinciales del PRO, Pablo Petrecca, cuestionó la decisión del gobierno de Axel Kicillof de no montar este año el tradicional stand de la Provincia y planteó que la crisis que atraviesa la actividad exigía reforzar, y no reducir, las herramientas de promoción de los destinos.

“La respuesta no puede ser dejar de mostrar la Provincia”, sostuvo Petrecca después de recorrer la feria, donde distintos municipios bonaerenses participaron con espacios propios. Para el legislador, la discusión excede el costo de una estructura en La Rural y alcanza a la estrategia que debe adoptar Buenos Aires para sostener una actividad que moviliza hotelería, gastronomía, comercio, servicios y empleo en buena parte de sus 135 municipios.

El senador puso como ejemplo a Junín, que llevó su propia propuesta, y reclamó que la administración provincial hubiera articulado una presencia conjunta que facilitara especialmente la participación de los distritos y prestadores con menos recursos. Su planteo convirtió en controversia política una decisión que el Ejecutivo había anunciado meses antes como parte de una reasignación de fondos.

Casi $1.000 millones y dos estrategias de promoción

La Provincia calculó que sostener su histórico espacio, de alrededor de 850 metros cuadrados, habría demandado casi $1.000 millones entre estructura, logística, personal y acciones promocionales. La decisión oficial fue destinar esos recursos a promoción directa en los destinos y al acompañamiento de municipios y prestadores.

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, definió entonces la salida de la FIT como una decisión “fundamentalmente política”, consensuada con el ministro de Producción, Augusto Costa, y Kicillof.

La funcionaria, de todos modos, sí participó de FIT 2026 y expuso en FemTur. Allí sostuvo que la política provincial busca construir una identidad turística, mejorar la promoción y permitir que cada destino se diferencie según sus características, con trabajo conjunto independientemente del signo político de los municipios.

La situación volvió a alimentar el debate sobre qué herramientas resultan más eficaces para promocionar a Buenos Aires: un gran espacio colectivo en la feria o intervenciones directas distribuidas en el territorio.

Varios distritos decidieron conservar la presencia en La Rural por sus propios medios. Mar del Plata presentó allí la marca “Capital gastronómica de Argentina”, impulsada por el EMTURyC junto con el sector hotelero y gastronómico. Durante la feria, Aerolíneas Argentinas también anunció para el verano 31 frecuencias semanales desde Buenos Aires y conexiones directas con Córdoba y Tucumán.

Menos ocupación y consumo, el telón de fondo

La pulseada ocurre con indicadores que muestran dificultades para el turismo interno durante 2026. En las vacaciones de invierno, la Provincia informó unos 790.000 turistas, 11,5% menos que en 2025 y alrededor de 22% por debajo de 2023. El gasto turístico cayó aproximadamente 10% interanual y la ocupación hotelera promedio durante los fines de semana del receso fue de 33,5%.

Tal como relevó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el último fin de semana largo dejó una señal menos lineal: creció la cantidad de viajeros a nivel nacional respecto del antecedente comparable de 2023, pero las estadías se acortaron y el gasto diario retrocedió 13,2% en términos reales. Dentro de Buenos Aires hubo fuertes diferencias: Tandil alcanzó 90% de ocupación, mientras Mar del Plata y Pinamar quedaron debajo del 50%.

Ese cuadro forma parte también de la explicación provincial. Martínez viene atribuyendo la retracción del sector a la pérdida de poder adquisitivo y sostuvo que los municipios reclaman más promoción mientras enfrentan una fuerte caída de rentabilidad. La Provincia, además, mantiene una disputa con el gobierno de Javier Milei por las políticas nacionales hacia el turismo interno y cuestiona un escenario que considera favorable al turismo emisivo.

La situación llegó esta semana al Congreso. La Comisión de Turismo de Diputados reunió a Martínez con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el jefe comunal de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el concejal marplatense Gustavo Pulti y representantes empresarios. Allí se plantearon problemas de ocupación y consumo, cierres de establecimientos, suba de costos y consecuencias sobre el empleo de cara a la temporada 2027.

Representación bonaerense en la reunión de la Comisión de Turismo en Diputados de la Nación.

Gastronomía y destinos que buscan ampliar la temporada

En paralelo con la polémica por la FIT, la Legislatura bonaerense convirtió en ley un régimen para promover el turismo gastronómico, impulsado por Fernanda Raverta. La norma prevé rutas gastronómicas, un sello “Gastronomía Bonaerense” y un plan estratégico para identificar productos, platos, fiestas y actividades representativas de cada distrito, con la intención de generar movimiento turístico durante todo el año.

La búsqueda por desestacionalizar aparece también en los municipios. Miramar, por ejemplo, viene incorporando turismo activo, naturaleza, propuestas culturales y gastronomía a su perfil tradicional de playa, mientras Mar del Plata utiliza su nueva identidad culinaria como parte de la estrategia para sostener visitantes más allá del verano.

La discusión abierta después de FIT 2026 queda así planteada entre dos enfoques. El PRO reclama recuperar una gran vidriera conjunta que reúna a los 135 municipios y facilite la participación de los destinos con menor capacidad propia; el Gobierno bonaerense sostiene que el costo de ese despliegue puede dirigirse a acciones territoriales y asistencia directa. La próxima temporada será el escenario en el que ambas posiciones vuelvan a confrontarse con los números de ocupación, consumo y actividad del turismo bonaerense.