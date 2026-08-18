Más turistas, menos gasto: el feriado sumó argumentos al reclamo bonaerense contra Milei y Scioli.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó una postal que atraviesa al turismo argentino: hubo más personas viajando, pero la mayor circulación no se trasladó al consumo.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.074.171 turistas recorrieron el país durante los tres días, un 24,2% más que en 2023, último antecedente comparable. La estadía promedio y el gasto real, sin embargo, retrocedieron.

En la provincia de Buenos Aires, el balance mostró diferencias marcadas entre las sierras, el interior y la Costa Atlántica. Tandil alcanzó el 90% de ocupación, mientras Mar del Plata y Pinamar quedaron debajo del 50%.

Informe CAME.

Para la administración de Axel Kicillof, los datos se conocen después de unas vacaciones de invierno con menor afluencia y alimentan el reclamo al gobierno de Javier Milei y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, por la orientación económica y la falta de políticas para sostener al sector.

Más viajes y menos consumo

La cantidad de viajeros superó con holgura las 865.177 personas registradas en 2023, pero la permanencia promedio bajó de 2,3 a 2 días, una reducción del 13%. El desembolso diario fue de $114.464 por turista, un 13,2% menos en términos reales, y el impacto económico directo llegó a $245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al fin de semana largo comparable.

“Viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales”, sintetizó CAME. La entidad describió viajes cortos, reservas resueltas sobre la fecha y un consumo más selectivo, una conducta repetida durante 2026. En los siete fines de semana largos del año se movilizaron 11.448.694 turistas, con una estadía media de 2,4 días, un gasto diario promedio de $110.300 y un impacto acumulado de $3,08 billones.

Informe CAME.

En el mapa nacional, la nieve, el termalismo, la naturaleza y los acontecimientos culturales impulsaron a Bariloche, Jujuy, Termas de Río Hondo y distintos puntos de Entre Ríos y la cordillera. Buenos Aires también tuvo casos de buen desempeño, aunque con resultados muy desparejos según el destino.

Tandil se despegó de la Costa

Tandil recibió más de 10.000 visitantes y registró un 90% de ocupación hotelera. A los paseos por el Cerro El Centinela, el Lago del Fuerte y el Paseo de los Pioneros se sumaron la 21ª Feria del Libro, la Feria de la Comunidad Emprendedora y las actividades por el Día del Niño.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata no llegó al 50%, con estadías cercanas a dos días y numerosos viajes decididos a último momento. Pinamar rondó el 45%. Villa Gesell encontró un motor propio en la 30ª Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal ChocoGesell, que llevó gastronomía, productores, artesanos y espectáculos al Bosque Fundacional.

Chascomús sostuvo el turismo de cercanía alrededor de la laguna y su patrimonio histórico, con tres días y dos noches de permanencia y un gasto diario de $112.000 por persona. Junín y la Laguna de Gómez también captaron escapadas vinculadas con la naturaleza. La Plata tuvo circulación urbana, cultural y comercial, reforzada por las compras, teatros, parques y actividades infantiles.

Los números del feriado no borran el deterioro informado por el sector durante el invierno. La Provincia reportó 790.000 turistas, una baja del 11,5% frente a 2025 y del 22,3% respecto de 2023. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, indicó que el gasto total fue de $320.000 millones y quedó un 10,7% debajo del año anterior.

El área turística provincial también calculó una contracción del 29% en los ingresos reales. En Mar del Plata, el presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Blas Taladrid, informó que las ventas invernales cayeron 4,9%.

FIT, Scioli y el reclamo bonaerense

Con ese cuadro, la secretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, anunció que la Provincia no participará por primera vez de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), prevista del 26 al 29 de septiembre en La Rural.

El stand histórico, de alrededor de 850 metros cuadrados, demandaría casi $1.000 millones entre estructura, logística, personal y promoción. El Ejecutivo resolvió dirigir esos fondos a acciones directas en los destinos y al acompañamiento de prestadores y municipios.

Martínez comunicó la decisión durante la 177ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, presidido por el fueguino Dante Querciali y con la participación de Scioli. La funcionaria calificó la temporada invernal como “nefasta” y sostuvo que ausentarse de la FIT es “una decisión fundamentalmente política”.

Sobre el funcionario nacional, afirmó: “Entiendo que él no decide la política macroeconómica, pero la avala y la defiende. Está siendo partícipe de la destrucción del turismo interno”.

Costa también responsabilizó a la Casa Rosada por la retracción de las economías locales y advirtió que, si la situación no cambia, el próximo verano sería el cuarto consecutivo con la actividad perjudicada. Tras reunirse con intendentes de distritos turísticos, señaló que algunos establecimientos gastronómicos cerraron hasta la temporada y otros repartieron turnos ante las dificultades para afrontar salarios completos.

El ministro cuestionó las recomendaciones de Scioli para conseguir financiamiento por otras vías y ratificó el acompañamiento provincial a municipios, fiestas populares y prestadores. Según Costa, la administración nacional debe retomar las políticas públicas que abandonó: “No necesitamos consejos”.