La Provincia lleva su modelo al debate nacional: qué propone Kreplak para reorganizar la salud

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.

Nicolás Kreplak volvió a cuestionar la política sanitaria del Gobierno nacional, pero esta vez sumó otro eje al diagnóstico: la construcción de un sistema nacional integrado de salud. El ministro bonaerense participó en la Ciudad de Buenos Aires de un nuevo encuentro con trabajadores, organizaciones y referentes sanitarios, donde se pusieron en discusión experiencias y propuestas que serán llevadas al 13° Encuentro Nacional de Salud, previsto para el 28 de noviembre en Córdoba.

“Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un fuerte embate nacional contra el derecho a la salud”, sostuvo Kreplak. En su mensaje posterior a la actividad, explicó que los encuentros buscan transformar las experiencias de cada territorio en propuestas sobre salud comunitaria, salud mental, medicamentos, formación, trabajo, organización territorial y acceso a derechos.

El funcionario puso además el foco en el modelo que propone para una etapa posterior. “Nuestra manera de resistir también es organizarnos y pensar lo que viene”, señaló, antes de plantear la necesidad de avanzar hacia “un sistema nacional integrado” que garantice el mismo derecho a la salud en todo el país.

La convocatoria forma parte de una serie de reuniones preparatorias para el encuentro de Córdoba. En septiembre, una jornada realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata había reunido a unas 1.500 personas y organizado el debate en 23 mesas de trabajo. Allí participaron trabajadores, profesionales, estudiantes, investigadores, organizaciones sociales y sindicales y referentes de diferentes provincias.

Medicamentos y financiamiento, dos números en el centro del debate

Uno de los temas que se repite en esas reuniones es el acceso a medicamentos. Durante la jornada de septiembre se presentaron datos según los cuales el presupuesto real del programa Remediar cayó 72% entre 2023 y 2026, mientras que la cantidad de tratamientos distribuidos se redujo 52% entre 2022 y 2025. Remediar es el programa nacional que distribuye medicamentos esenciales a centros de atención primaria de todo el país.

El dato se suma a la readecuación presupuestaria dispuesta en mayo mediante la Decisión Administrativa 20/2026. La medida modificó el Presupuesto nacional y, de acuerdo con los anexos publicados oficialmente, implicó reducciones por $63.021 millones en el área de Salud. De ese total, $20.000 millones correspondieron al programa de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica.

El recorte también alcanzó partidas vinculadas con tratamientos oncológicos, enfermedades transmisibles, salud sexual y transferencias destinadas a los sistemas provinciales.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en mayo Kreplak había presentado ante intendentes bonaerenses un informe sobre el impacto de esas medidas. Según los datos expuestos entonces por el Ministerio provincial, el presupuesto ejecutado de la cartera sanitaria nacional había caído 40% respecto de 2023 y unas 742 mil personas habían perdido cobertura de obra social o prepaga.

La misma presentación indicó que entre 2023 y 2025 las internaciones en hospitales públicos bonaerenses habían aumentado 35% y que el 53% de las personas internadas tenía obra social o prepaga. El Gobierno provincial vinculó esa situación con una mayor utilización del sistema estatal por parte de personas que conservaban cobertura formal.

Hoy, junto a trabajadores y trabajadoras, organizaciones y referentes del campo sanitario, participamos de un nuevo encuentro en Capital Federal. Compartimos experiencias y propuestas sobre salud comunitaria, salud mental, medicamentos, formación, trabajo, territorio y acceso a derechos. Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un fuerte embate nacional contra el derecho a la salud. Pero nuestra manera de resistir también es organizarnos y pensar lo que viene: construir un sistema nacional integrado que garantice el mismo derecho a la salud para todos y todas. Estos encuentros son fundamentales para poner en común lo que pasa en cada territorio y transformar esas experiencias en propuestas para una salud pública más fuerte, federal e integrada. La salida es política y es colectiva. Por eso seguimos organizándonos de cara al 13° Encuentro Nacional de Salud, el 28 de noviembre en Córdoba. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 3, 2026

El proyecto nacional y la discusión que ya se abrió en la Provincia

El planteo de Kreplak sobre un sistema nacional integrado tiene una discusión paralela en la Legislatura bonaerense. El Gobierno de Axel Kicillof envió este año al Senado el proyecto para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA).

La iniciativa propone articular los subsectores público, privado y de la seguridad social bajo la coordinación del Ministerio de Salud provincial y conformar una Red Bonaerense de Atención y Cuidados organizada según niveles de complejidad.

El 1° de octubre, la Comisión de Salud Pública del Senado emitió despacho favorable al SIPBA. La iniciativa fue aprobada por mayoría y girada a la Comisión de Legislación General para continuar su recorrido parlamentario.

En la misma reunión obtuvo despacho otro proyecto impulsado por el Ejecutivo: la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad con participación estatal mayoritaria destinada a fortalecer la producción pública de medicamentos y productos médicos.

Kreplak había defendido ambas propuestas ante los senadores el 25 de agosto. “Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, afirmó durante aquella exposición. El ministro explicó que el SIPBA busca establecer mecanismos permanentes de coordinación entre los distintos prestadores, mientras que la empresa farmacéutica apunta a ampliar las herramientas de producción y abastecimiento.

La formación de profesionales, otro eje

La fuerza laboral aparece también entre los puntos incluidos en la convocatoria nacional. Buenos Aires puso en marcha este año su primer Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES) después de que Nación discontinuara el mecanismo unificado que funcionaba para el ingreso a residencias.

La primera adjudicación incorporó a 1.793 profesionales al sistema sanitario provincial. De ellos, 263 ingresaron mediante el Programa de Pre-residencias. La cobertura alcanzó al 76% de los más de 2.300 cupos disponibles.

El examen había reunido a 7.380 aspirantes en sedes de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino. Entre las áreas incorporadas aparecen Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología, además de otras disciplinas sanitarias.

Para especialidades consideradas prioritarias, la Provincia informó el ingreso de 144 profesionales en pediatría, 173 en clínica médica, 57 en neonatología, 44 en terapia intensiva, 69 en medicina general y 74 en psiquiatría de adultos e infantil.

La política incluye además incentivos salariales para especialidades con dificultades de cobertura, cambios en el régimen de residencias y programas de pre-residencia.

“Las y los trabajadores de la salud estamos resistiendo un fuerte embate nacional contra el derecho a la salud ”, sostuvo Kreplak.

Salud mental y organización federal

La salud mental es otro de los temas que Kreplak incluyó entre los ejes del encuentro realizado en Capital Federal. El área ya había quedado incorporada este año a distintos debates entre Buenos Aires y otras jurisdicciones. En enero, autoridades sanitarias de once provincias reclamaron al Gobierno nacional la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), que llevaba alrededor de un año sin reuniones.

La Provincia también viene trabajando sobre modelos de integración con experiencias extranjeras. En septiembre, Kreplak recibió en Buenos Aires a la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, para analizar el funcionamiento del sistema uruguayo. La agenda estuvo concentrada en formación y distribución del personal sanitario, emergencias y políticas de salud mental.

Uruguay cuenta desde 2007 con un Sistema Nacional Integrado de Salud, financiado mediante aportes de trabajadores y empleadores al Fondo Nacional de Salud y recursos estatales. Durante aquella reunión, Kreplak señaló que la Provincia analizaba esa experiencia, sus mecanismos de articulación y los desafíos pendientes.

La delegación bonaerense presentó, a su vez, datos sobre la política de recursos humanos desarrollada en los últimos años. Entre 2019 y 2025 se otorgaron 9.384 títulos de enfermería desde la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y entre 2021 y 2024 se realizaron concursos para 8.840 cargos, según información oficial provincial.

También se informó que más de 8.000 trabajadores reciben una bonificación equivalente al 40% del sueldo básico por haber completado una residencia y que se otorgaron 1.180 becas de investigación Julieta Lanteri.

La red bonaerense y los municipios

La propuesta de integración que el Ministerio lleva al debate nacional tiene otro componente territorial. Buenos Aires organiza su sistema en 12 Regiones Sanitarias y durante este año realizó una ronda de precongresos para discutir políticas con equipos provinciales y municipales. El proceso concluyó en abril, antes del Congreso Provincial de Salud desarrollado en Mar del Plata.

En materia de emergencias, la Provincia informó que cuenta con 16 bases regionales y más de 1.500 agentes dedicados a la coordinación y derivación de pacientes críticos, además de capacidad de traslado sanitario terrestre y aéreo.

En atención primaria, el Gobierno bonaerense contabilizaba en septiembre 212 nuevos centros de salud inaugurados desde el comienzo de la gestión y 438 ambulancias distribuidas en distintos municipios. Esos dispositivos forman parte de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados que el proyecto del SIPBA busca institucionalizar mediante una ley.