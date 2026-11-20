El presidente Javier Milei sufrió una nueva baja en su representación parlamentaria. El diputado nacional por Tucumán Mariano Campero renunció al bloque de La Libertad Avanza (LLA) y anunció que continuará su mandato desde un monobloque denominado Cambia Tucumán, luego de denunciar un presunto acuerdo político entre dirigentes libertarios y el peronismo de su provincia.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fechada el 16 de noviembre y con efecto desde el jueves 19. Con su salida, la bancada oficialista quedó integrada por 94 legisladores, en un escenario de negociaciones parlamentarias por proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

Campero, de origen radical y exintendente de Yerba Buena, justificó su alejamiento en las diferencias con la conducción provincial de LLA. Sin embargo, aclaró que continuará respaldando las iniciativas nacionales que considere adecuadas.

El supuesto pacto entre libertarios y peronistas que denunció Campero

El principal motivo de la ruptura está relacionado con la disputa electoral en Tucumán, donde el gobernador peronista Osvaldo Jaldo busca presentarse nuevamente en las elecciones provinciales de 2027.

En su carta, Campero apuntó contra Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza en Tucumán, a quien vinculó con un supuesto entendimiento político con Jaldo.

El legislador sostuvo que ese acercamiento habría provocado que el partido CREO desistiera de una acción judicial presentada junto a otras fuerzas opositoras para cuestionar una nueva candidatura del gobernador.

La presentación judicial gira alrededor del artículo 90 de la Constitución provincial y de la interpretación de los límites para acceder a un nuevo mandato.

CREO había acompañado inicialmente el planteo, pero posteriormente retiró su participación. Campero atribuyó esa decisión a un acuerdo político entre el oficialismo provincial y el espacio libertario, una interpretación que no constituye por sí misma una confirmación de la existencia del pacto denunciado.

Las diferencias también se relacionan con el armado electoral para 2027. Catalán analiza una posible alianza con la exdiputada nacional Paula Omodeo, referente de CREO, mientras Campero trabaja en su propia candidatura a gobernador.

La salida deja a Milei con 94 diputados

La decisión del legislador tucumano se produce en un momento de dificultades para el oficialismo en la Cámara baja.

Un día antes de conocerse su salida, La Libertad Avanza no consiguió reunir el quórum necesario para desarrollar una sesión en la que pretendía avanzar con varios proyectos, entre ellos la reforma del Banco Central y una iniciativa vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Como informó Grupo La Provincia, la falta de quórum frustró el tratamiento de iniciativas que el oficialismo buscaba discutir en Diputados, aunque la salida de Campero se formalizó posteriormente y no explica por sí sola aquel resultado.

Con 94 integrantes, el bloque libertario continúa necesitando acuerdos con otras fuerzas para alcanzar el quórum de 129 diputados y reunir las mayorías necesarias para aprobar sus proyectos.

La pérdida de una banca dentro de la bancada no implica que Campero vaya a votar sistemáticamente contra el Gobierno, pero modifica la integración formal del oficialismo y agrega una nueva negociación para el tratamiento de las iniciativas legislativas.

El vínculo con Patricia Bullrich y la interna oficialista

La salida también tiene una dimensión nacional por la cercanía política de Campero con Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

El diputado formó parte del grupo de legisladores de origen radical que acompañó al Gobierno durante votaciones relevantes y, en noviembre de 2025, se incorporó formalmente a la bancada libertaria.

Sin embargo, durante los últimos meses mantuvo posiciones diferenciadas en algunas discusiones parlamentarias y consolidó su relación con Bullrich, con quien participó de reuniones políticas.

El legislador tucumano integra el sector de diputados identificado con la conducción política de la exministra de Seguridad. Su alejamiento podría modificar los equilibrios internos de esa representación, aunque por el momento no se confirmó una salida colectiva de otros dirigentes.

Campero seguirá acompañando algunas iniciativas del Gobierno

Pese a la ruptura, el diputado evitó presentar su alejamiento como un pase a la oposición nacional.

En su carta agradeció a Milei, Martín Menem y sus excompañeros de bancada por el trabajo compartido, y defendió su participación en votaciones que permitieron sostener decisiones del Ejecutivo durante períodos de dificultades parlamentarias.

También remarcó que su determinación fue conversada con las autoridades del bloque y que continuará trabajando desde su banca con autonomía.

El nuevo monobloque Cambia Tucumán funcionará como expresión parlamentaria del espacio político con el que Campero busca competir por la gobernación provincial en mayo de 2027.

La ruptura deja expuesta una diferencia entre la estrategia nacional de La Libertad Avanza, que necesita construir acuerdos con distintos gobernadores, y las aspiraciones de dirigentes aliados que compiten contra esos mismos mandatarios en sus provincias.

Con el oficialismo reducido a 94 diputados, la capacidad de sostener acuerdos parlamentarios volverá a ser determinante para avanzar con su agenda legislativa.